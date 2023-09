L’ultimo gossip di Hollywood riguarda un divo famoso e una promettente stellina emergente. Stiamo parlando di Johnny Depp, che non ha bisogno di presentazioni, e di Jenna Ortega, protagonista del recente e fortunato Wedsneday. Secondo l’anonimo profilo Deux Moi, abituato a lanciare notizie bomba e pertanto a terrorizzare, si fa per dire, attori e attrici americani e non, i due artisti avrebbero una relazione. Ecco cosa sappiamo, per adesso, a riguardo.

Cosa dice Deux Moi: Depp e Ortega coppia del momento

Deux Moi è un profilo social di cui non si sa l’identità del proprietario, ma del quale si conosce l’abitudine a lanciare informazioni di gossip a dir poco clamorose. L’ultima riguarda la star della saga I Pirati dei Caraibi e la protagonista di Wednesday nonché, a breve, di un nuovo capitolo di Screem.

Per farla breve, Johnny Depp e Jenna Ortega starebbero insieme. Solo voci? Per ora sì, ma talmente consistenti da aver costretto i diretti interessati ad una smentita pubblica.

🚨FAMOSOS: Jenna Ortega desmente rumores de que estaria namorando Johnny Depp: “Isso é tão ridículo que nem consigo rir, nunca conheci ou trabalhei com Johnny Depp na minha vida. Por favor, pare de espalhar mentiras e nos deixe em paz”. pic.twitter.com/Idj7NFYVi3 — CHOQUEI (@choquei) September 3, 2023

Cosa dicono Depp e Ortega: la smentita

Sia la Ortega che Depp, al momento, hanno smentito categoricamente quanto asserito da Deux Moi. La ragazza lo ha fatto attraverso una storia Instagram, ora scaduta, nella quale si poteva leggere che “questa storia è così assurda che non riesco nemmeno a ridere”. E poi ha aggiunto: “Non ho mai conosciuto o lavorato con Johnny Depp nella mia vita. Vi prego di smettere di diffondere menzogne e lasciarci in pace”.

Dal canto suo, il protagonista di Edward Mani di Forbice, tramite il suo staff, ha ribadito che “non ha alcuna relazione personale o professionale con la signorina Ortega in alcun modo”.

Stando a queste dichiarazioni quindi, Deux Moi avrebbe diffuso una notizia falsa, ma è davvero così? Staremo a vedere. Certo, è innegabile che fra i due attori intercorra una notevole differenza di età, visto che la Ortega ha appena 20 anni, mentre Depp, con i suoi 60 compiuti a Giugno è decisamente più maturo, ma non è forse vero che l’amore non ha età?