Javier Martinez, uno dei volti di punta del Grande Fratello 2024-2025, continua a far discutere con le sue esternazioni sui social. Dopo l’uscita dalla Casa, l’argentino ha scelto Instagram per restare in contatto con i suoi follower, facendo una lunghissima diretta con altri amici e svelando retroscena sulla sua vita post-reality e sul rapporto con Helena Prestes, attualmente in corsa per la finale del 31 marzo.

Javier Martinez in diretta su Instagram parla di Helena

Nella serata di giovedì 27 marzo, Javier Martinez ha tenuto una diretta su Instagram coinvolgendo non solo i suoi follower, ma anche alcuni ex coinquilini della Casa, tra cui Federico Chimirri, Mattia Fumagalli e Tommaso Franchi. Nel corso della chiacchierata virtuale, ha rivolto particolare attenzione a Helena Prestes, confessando quanto gli manchi e quanto desideri vivere la loro storia lontano dai riflettori. Ha raccontato di seguirla costantemente e di sperare con entusiasmo in una sua vittoria nel programma condotto da Alfonso Signorini. Le sue parole hanno lasciato emergere un lato tenero e sincero, testimoniando l’affetto profondo che nutre nei confronti di Helena.

Comunque trovarmi di fianco una persona così combattiva come Helena, a me ha dato tantissimo a livello umano. Lei mi ha fatto crescere tantissimo. Però vi dico, tornando un po’ indietro, mi pento di quella cosa di non averla difesa tanto anche perché ho visto tante cose, ho visto chi son persone vere, chi son state persone vere fino alla fine, chi invece è stato molto falso e lei ha sempre avuto ragione su tutto. Io purtroppo certe volte ho avuto un po’ il prosciutto negli occhi e questo è stato un errore mio, ed è un merito verso di lei che conferma sempre di più di essere una persona straordinaria.

ha dichiarato Javier agli amici presenti nella diretta Instagram.

La prima cosa che fa Javier quando esce Helena

Io ragazzi, la prima cosa che faccio lunedì quando esce Helena, vinca o non vinca, dico OK ragazzi noi andiamo in chiamata. Arrivederci!