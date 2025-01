Jane Alexander è ospite oggi, venerdì 17 gennaio, a “La volta buona“, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. L’attrice presenterà “Jane“, libro autobiografico in cui ha ripercorso alcune vicende personali che hanno segnato la sua vita come la scomparsa prematura della sorella per via di un cancro. Un racconto dal sapore agro dolce in cui non mancano anche eventi di vita più dolci come la nascita del figlio Damiano. Andiamo a scoprire meglio chi è Jane Alexander.

Jane Alexander, gli esordi e il successo di “Elisa di Rivombrosa”

Dopo aver iniziato la sua carriera come modella, Jane Alexander fa il suo esordio nel mondo del cinema: la ritroviamo nel film “L’uomo delle stelle” di Giuseppe Tornatore e poi in “Buck e il braccialetto magico” per la regia di Tonino Ricci. La grande popolarità arriva però nel 2003 grazie al ruolo della Marchesa Lucrezia Van Necker nella serie “Elisa di Rivombrosa” con Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi. Un’esperienza di cui ancora oggi l’attrice conserva bellissimi ricordi. Tra l’altro proprio sul set di Elisa di Rivombrosa, l’attrice ha trovato anche l’amore, l’ex compagno Christian Schiozzi da cui ha avuto il figlio Damiano.

In un’intervista di qualche tempo fa, a chi le chiedeva se non fosse un problema essere associata ancora alla temibile Lucrezia, aveva risposto: “Mi dispiace solo che ancora adesso la gente pensi che io sia una stronza. Però questo significa anche che ho interpretato bene Lucrezia. Mi sono basata su Crudelia De Mon e la strega cattiva di Biancaneve. Non su persone reali perché per me Lucrezia era la cattiva dei cartoni animati. Poteva permettersi di fare cose che una persona reale non avrebbe fatto”.

La lotta contro l’alcolismo

Jane Alexander ha dovuto combattere contro il demone dell’alcolismo. Anni bui e difficili che è riuscita a superare grazie all’aiuto del suo attuale compagno Gianmarco Amicarelli: “Ho sofferto per un paio di anni di ‘binge drinking’. Uscivo alla sera, iniziavo a bere e non riuscivo a smettere. Quando hai questo tipo di problema non pensi di essere un’alcolista semplicemente perché non bevi tutti i giorni. Comunque, un compleanno, una gioia, una delusione, ogni scusa era buona per bere”.

Per superare l’alcolismo, ha confessato di aver fatto ricorso all’uso di psicofarmaci ma anche all’aiuto di professionisti esperti. Oggi l’attrice è rinata anche se il pericolo di una ricaduta è sempre dietro l’angolo. Di qui la scelta di limitarsi anche nelle serate più “allegre”: “Io bevo acqua. Spesso acqua gassata se sono fuori. E se proprio mi sento in vena di qualcosa di più allegro mi concedo una tonica. Con cannuccia, ghiaccio e limone. Non bevo e ne vado fiera”.

La morte della sorella

Nel libro “Jane”, Jane Alexander ha raccontato di alcuni momenti dolorosi della sua vita come la perdita della sorella, morta nel 2007 a 42 anni. Il padre era scomparso da poco quando la donna rivelò all’attrice di avere un cancro al seno. Da quel momento la sorella della Alexander iniziò a tagliare i ponti con la famiglia e gli amici più stretti, un comportamento che insospettì la Alexander anche se non indagò a fondo. Per due anni le sorelle non si parlarono.

Un giorno, la madre contattò Jane per dirle che le condizioni della sorella si erano aggravate e che era stata ricoverata in ospedale. Proprio lì sul posto, Jane scoprì che la sorella negli ultimi tempi era finita preda di una setta: “Ho cercato di indagare, ma mi è stato detto che le sette sono molto pericolose. Avrei voluto infiltrarmi e denunciarli tutti. Non si è curata perché la setta le ha detto che gli alieni l’avrebbero salvata e lei ci ha creduto”, aveva confidato l’attrice a Verissimo.

Gli amori Jane Alexander

Dopo il matrimonio con Christian Schiozzi e la nascita di Damiano, Jane Alexander ha avuto una relazione con Gianmarco Amicarelli. Una storia terminata a causa del suo flirt con Elia Fongaro, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip. La relazione tra Jane e Elia però terminò poco dopo la sua uscita dal reality a causa di contrasti caratteriali e diversità di vendute. Ad oggi, dopo una pausa, è tornata con il compagno Gianmarco Amicarelli.