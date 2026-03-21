Uno dei programmi più storici della tv italiana, Canzonissima, è pronto a tornare su Rai 1 con una nuova versione guidata da Milly Carlucci, che ha definito questo progetto una grande sfida professionale. Lo show sarà trasmesso in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico a partire da sabato 21 marzo alle 21:30 e accompagnerà il pubblico per sei settimane consecutive. Il cast ufficiale, annunciato attraverso un promo, riunisce numerosi artisti della scena musicale italiana, tra cui alcuni protagonisti recenti del Festival di Sanremo come Arisa, Elettra Lamborghini, Leo Gassmann, Malika Ayane e Michele Bravi. Accanto a loro saliranno sul palco anche nomi affermati come Enrico Ruggeri, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Irene Grandi, Paolo Jannacci, Riccardo Cocciante, Vittorio Grigolo, Elio e le Storie Tese e Jalisse. Ogni puntata sarà costruita attorno a un tema diverso, spaziando dai brani più significativi per gli artisti alle canzoni simbolo della loro carriera o mai interpretate ma amate. Il debutto sarà dedicato a “La canzone del cuore”, con esibizioni come “Lontano dagli occhi” proposta da Ruggeri, “Il mio canto libero” reinterpretata da Moro e “Un giorno credi” portata sul palco da Gassmann, inaugurando così un percorso tra emozioni, ricordi e musica dal vivo.

“Canzonissima”, intervista esclusiva ai Jalisse

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva i Jalisse. Alessandra Drusian e Fabio Ricci hanno spiegato cosa li ha convinti a partecipare al programma: “Perché qui si celebra davvero la grande melodia, l’importanza dei testi e il valore della musica italiana: è proprio questo che ci ha convinti a dire sì e a voler essere parte di questo progetto”.

Sul fatto che nel programma manchi la competizione, il duo ha ammesso: “No, sinceramente per noi la gara è uno stimolo, anzi la viviamo come qualcosa di piacevole. In questo caso poi a confrontarsi saranno soprattutto le canzoni, più che gli interpreti, e questo rende tutto ancora più interessante. Non abbiamo timore della competizione: fa parte del gioco, proprio come nello sport, l’importante è che resti sempre sana. Certo, un po’ di tensione ci sarà comunque, quella tipica che accompagna ogni esibizione”.

Il brano che gli ha fatto conoscere il successo è stato “Fiumi di parole”. Parlando di questo successo, Alessandra e Fabio hanno spiegato: “Pensa che quel brano inizialmente non doveva nemmeno essere quello scelto: avevamo già scritto l’album Il cerchio magico del mondo, che includeva anche “Lorelai”, una favola celtica molto particolare. Poi abbiamo pensato a “Fiumi di parole”, ma quando lo abbiamo fatto ascoltare non convinceva nessuno: molti si chiedevano cosa fosse e dove potesse arrivare. Alla fine, però, è diventata una vera scommessa. Quando lo abbiamo presentato al Festival di Sanremo, il nostro obiettivo era semplicemente entrare tra i Big, perché per degli esordienti significava avere la possibilità di costruire un percorso. Arrivare addirittura alla vittoria è stato qualcosa di totalmente inaspettato, quasi fuori da ogni immaginazione”.

I Jalisse non vivono “Canzonissima” come un’occasione di riscatto: “La consideriamo una splendida opportunità: non voglio parlare di riscatto, perché il nostro mestiere è fatto di alti e bassi e non è mai costante. È semplicemente una grande occasione per tornare su Rai 1 in prima serata e fare ciò che amiamo, il nostro lavoro, e nulla di più”.

I Jalisse hanno commentato poi la partecipazione di Sal Da Vinci all’Eurovision: “Sal, sei davvero un grande, siamo felicissimi per te. Lascia perdere le polemiche, non servono a nulla: quello che conta è il momento presente. Goditi l’esperienza all’Eurovision Song Contest, sarà un’esplosione mondiale, e il successo internazionale sta già arrivando perché il tuo brano è davvero apprezzato. Te lo meriti tutto”.

In merito ad una loro partecipazione al Festival di Sanremo 2027 che vedrà alla conduzione Stefano De Martino, hanno dichiarato: “Noi torneremo in gara, quindi il povero Stefano De Martino dovrà farsene una ragione. Adesso un po’ di umiltà, per favore: torneremo davvero in gara. C’è stato solo un piccolo lapsus, niente di più”.