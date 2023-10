Ivana Spagna si racconta a cuore aperto a Belve da Francesca Fagnani su Rai2. Una intervista intensa in cui la cantante di “Easy Lady” ha parlato del dolore per la morte della mamma e l’aborto di un figlio, ma anche il tentato il suicidio e le visioni paranormali. Ecco cosa ha raccontato.

Ivana Spagna, la depressione e il tentato suicidio a Belve: “avevo organizzato tutto”

A Belve, Ivana Spagna ha affrontato temi molto profondi come la morte della mamma Gemma, la cui assenza l’ha fatta sprofondare nella depressione. Un periodo difficilissimo della sua vita che ha spinto la cantante di Easy Lady a tentare anche il suicidio. “Quando è morta mia mamma venivo da mesi di sofferenza, io andavo a cantare, tornavo a dormire all’ospedale vicino a lei… quando è mancata la sera stessa sono andata a cantare, e ho finito la tournée. Ero una roba terribile anche a vedermi, ero distrutta nell’anima e nel fisico” – ha raccontato la cantante che per sopraffare il dolore prendeva psicofarmaci. Un dolore atroce che non passava mai e che l’ha spinta a pianificare il suicidio. Era tutto pronto , ma in suo soccorso è arrivata la gatta Bimba.

“Non avevo più voglia di andare avanti, di soffrire. Avevo organizzato tutto mi ha risvegliato nel momento in cui potevo non esserci più, la mia gattina venuta davanti a me a miagolare” – ha raccontato Spagna che aveva preparato tutto nei minimi dettagli – “ho pulito la casa. Ero lucida, non era una cosa disperata“. La Fagnani allora le domanda se avesse pensato anche come togliersi la vita con la cantante che confessa: “si, tagliandomi le vene“.

Ivana Spagna confessa a Belve: “figli? non lo volevo, ma poi…”

Durante la lunga intervista di Ivana Spagna a Belve, la cantante parla anche di un altro momento difficile della sua vita. Poco dopo la morte della mamma, Spagna deve affrontare un altro lutto: l’aborto. Un figlio non era nemmeno nei suoi piani, anzi la cantante di “Gente come noi” ammette: “io all’inizio non volevo un figlio. Io sognavo una famiglia d’amore, come era stata la mia. Io sono rimasta incinta invece quando la mia relazione stava per finire. Io facevo step e ginnastica, sperando in un aborto. Dopo alcuni mesi, naturalmente, cominciavo a toccarmi la pancia, me la coccolavo“.

Purtroppo quel figlio non è mai arrivato, visto che poco dopo la cantante ha un aborto:

Ho fatto quattro serate consecutive e ho avuto una minaccia di aborto, sono stata a riposo per quattro giorni ma alla fine non ce l’ha fatta. Ho dovuto fare l’operazione. Non volevo, avrei voluto tanto averlo”.

Ivana Spagna a Belve: “sembro matta, ma vedo anime”

Spagna a Belve ha parlato anche di avere visioni panormali. “Non sono matta. Noi quando finiamo in questa vita andiamo in un’altra dimensione, ve lo dico perché li ho visti veramente. Si vede la persona, non vedo i lineamenti, ma vedo il pallore del viso e tutti i particolari del vestito” racconta la cantante che ricorda anche la prima visione – “ho visto una signora inginocchiata che scriveva nel mio salotto“.

Non solo, la cantante rivela che quando vede queste anime l’orologio si ferma e non riesce a parlarci. Anzi improvvisamente vengono risucchiate via: “sembro matta, ma non lo sono. Quando li vedo non riesco a comunicare con loro, mentre nei sogni mi dicono quel che succede. Faccio follie nella vita ma è tutto vero”

“da quanto tempo non ha più queste visioni?”

“da due anni e mi dispiace”

“le piace vedere gente per casa”

HO SPUTATO UN POLMONE#belve pic.twitter.com/9exw587NfN — isabella insolia (@isainsolia) October 17, 2023

Ivana Spagna e la chirurgia a Belve: “ho iniziato a 16 anni col naso”

Infine Ivana Spagna parla anche di chirurgia a Belve confessando di aver iniziato da giovanissima a far ricorso ai ritocchino. “Ho cominciato con il naso a sedici anni, che i miei hanno fatto un sacrificio… Poi ho fatto i denti, i lifting, la bocca. Ero fuori di testa, adesso vedo le foto e sembravo una luna piena. Ma prima mi vedevo il solco, andavo a comprare le punturine, le tenevo in frigo e me le facevo io” – confessa la cantante tra la risate.

Non manca anche un momento esilarante in cui la Fagnani le domanda: “il seno è suo?” con Spagna che risponde “Sagittario Sagittario, avevo capito il segno!”