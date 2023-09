Italia’s Got Talent è pronto a lanciare una nuova stella della musica: si tratta di Noemi che è stata premiata da Mara Maionchi con un Golden Buzzer. Scopriamo insieme chi è e cosa ha cantato la giovane che ha conquistato i giudici e i presenti in studio.

Mara Maionchi incantata da Noemi: suo il golden buzzer

La tredicesima edizione di Italia’s Got Talent è iniziata il 1 settembre 2023 e va in onda su Disney+, per due puntate a settimana. A colpire i quattro giurati, formati da Mara Maionchi, Frank Matano, Khaby Lame ed Elettra Lamborghini è stata la giovane Noemi Realforte. La 14enne siciliana (nata in provincia di Palermo) si è esibita sul palco del talent con una canzone del repertorio lirico adatta ad una voce maschile, un tenore. Il ‘Nessun Dorma’, celebre romanza dell’opera lirica Turandot di Giacomo Puccini, è stata così rielaborata da Noemi. La giovane ha portato la sua particolare versione.

L’esibizione è stata molto apprezzata dai giudici e ha ottenuto la standing ovation dal pubblico. La voce possente di Noemi ha fatto subito breccia nel cuore di Mara Maionchi che ne ha notato la bravura e ha chiesto alla giovane se lei fosse un contralto. Alla risposta affermativa, ha deciso di darle il suo golden buzzer anticipando Frank Matano, anche lui propenso a premiare Noemi. Ora il pulsante dorato le consentirà di arrivare direttamente alle fasi finali del talent.

Italia’s Got Talent 2023 e il cambio di regolamento

Questa edizione di Italia’s Got talent, condotta da Aurora e Fru dei The Jackal, presenta alcune novità nel regolamento. Una vede il golden buzzer non spedire più i concorrenti in finale ma in semifinale. A questo si unisce il Selection Time: in ogni puntata sono i giudici a decidere una serie di finalisti. La finale insomma prende forma alla fine di ogni puntata del Talent.