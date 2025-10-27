Durante la Festa del Cinema di Roma, lo spazio Regione Lazio – Lazio Terra di Cinema ha ospitato la settima edizione degli Italian Tv Awards, evento ideato da Luigi Miliucci, Tommaso Martinelli, Sacha Lunatici e Maria Rita Marigliani. La serata ha celebrato alcuni tra i protagonisti più amati del piccolo schermo. Tra i premiati: Roberta Floris del Tg5, il pastry chef Tommaso Foglia di Bake Off Italia, Maurizio Battista e il regista Gianni Quinto per Tu Quoque, e Carolina Rey per Uno Mattina Estate. Riconoscimenti anche a Barbara Foria e Fabio Esposito per Pazzi di Roma, Bianca Luna Santoro per La Dolce Vita (Rai), Garrison Rochelle per la carriera, Giovanna Flora (Rai), Giancarlo Zinzilli per Paparazzi e l’icona Enzo Paolo Turchi. A condurre l’evento, Fabrizio D’Alessio e Annamaria Fittipaldi.

Italian Tv Awards 2025, intervista esclusiva a Enzo Paolo Turchi

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Enzo Paolo Turchi, emozionato per il riconoscimento: “Per me è molto importante perché ho fatto una vita di sacrifici sempre cercando di migliorare per non tradire il pubblico. Avere un premio del genere mi dà la conferma che qualcosa di buono l’ho fatto. Il bilancio che faccio è sicuramente positivo perché nella vita nonostante i problemi c’è anche qualcosa di bello”.

Il coreografo parla poi della situazione della danza in Italia: “I ragazzi sono molto bravi, mi dispiace solo che non ci siano più programmi dove c’è il famoso ballettone che era quello che valorizzava il balletto e il coreografo. So però che il mondo cambia e va bene così”.

Enzo Paolo ha poi ripercorso la sua partecipazione di un anno fa al Grande Fratello: “Il Grande Fratello è stato per me fondamentale perché sono riuscito finalmente a dire quello che avevo dentro da circa 50 anni, lì mi sono liberato. Ho trovato un gruppo di ragazzi che ho cercato di guidare e infatti per due mesi si sono comportati benissimo. Li devo ringraziare perché mi hanno dato la forza mentre io ho dato a loro l’esperienza”.

Il coreografo commenta poi la nuova edizione condotta da Simona Ventura: “Simona è una grande, la conosco, è bravissima. E’ una versione diversa perché sembra di essere tornati indietro 20 anni fa. Prima c’era la novità, oggi il pubblico si deve affezionare pian piano a questi ragazzi”.