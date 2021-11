Italia vs Svizzera quando si giova e dove è possibile vedere la partita in televisione? Gli appassionati di calcio potranno seguire l’attesissimo match sull’ammiraglia Rai in prima serata e tifare così per la Nazionale. La squadra di Mancini si giocherà “la partita dell’anno” e dovrà far di tutto per portare a casa un ottimo risultato visto che la sfida è valida per le qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar.

Italia-Svizzera: dove e quando si gioca la partita?

L’Italia, campione d’Europa in carica, reduce dal terzo posto in Nations League, il prossimo 12 novembre 2021 affronterà la Svizzera in quello che pare essere a tutti gli effetti un vero e proprio spareggio per l’accesso diretto alla Coppa del Mondo. Sia Italia che Svizzera si trovano al primo posto del Gruppo C avendo entrambe ben 14 punti. Cosa accadrà?

La gara d’andata al St. Jakob Park di Basilea si è conclusa con uno 0 a 0. C’è da scommetterci, dunque, che il secondo venerdì del mese di novembre, allo Stadio Olimpico di Roma, entrambe le squadre daranno il 100% per terminare la partita con un vincitore.

Confermata dunque la presenza dell’Italia all’Olimpico. Pare proprio di sì anche sei nei giorni scorsi si era ipotizzato un possibile cambio viste le pessime condizioni del terreno di gioco. Eppure sempre all’Olimpico, nella prima settimana di novembre, si terranno altre sfide importanti come:

Roma-Bodo-Glimt che andrà in scena giovedì 4 novembre

Lazio-Salernitana valida per il Campionato di Seria A domenica 7 novembre

Dove vedere Italia vs Svizzera in televisione

Chi trasmetterà Italia-Svizzera? La partita in chiaro verrà mandata in onda dall’ammiraglia Rai. Venerdì 12 novembre, pertanto, al posto del consueto appuntamento con la trasmissione di Carlo Conti, a partire dalle 20:30, andrà in scena la Nazionale.

Il fischio d’inizio è fissato per le 20:45, ma, come sempre accade, Rai 1 si collegherà un po’ prima per l’annuncio dei giocatori pronti a scendere in campo e per raccontare ai telespettatori il clima d’attesa che si respirerà dentro lo stadio.

Il venerdì successivo, ovvero il 19 novembre, invece, a tener compagnia ai telespettatori di Rai 1 tornerà Carlo Conti con il Torneo di Tale e Quale Show, ovvero la sfida tra i 10 migliori imitatori delle ultime due edizioni.