C’è grande attesa per la semifinale di Nations League 2023 tra Italia-Spagna. La partita di calcio sarà trasmessa in chiaro in prima serata su Rai1, ma sarà possibile seguirla anche in streaming. Ecco tutto quello che c’è da sapere!

Nations League 2023: la semifinale Italia-Spagna su Rai1

Giovedì 15 giugno 2023 in diretta da Enschede (Olanda) alle ore 20.35 è previsto il fischio di inizio della semifinale di Nations League 2023 tra Italia-Spagna. Gli Azzurri di Roberto Mancini scenderanno in campo con una maglia speciale color bianca e oro per celebrare i 125 anni della FIGC. Un match importantissimo per i nostri Azzurri con Mancini orientato verso il modulo 4-3-3, il più offensivo di tutti. Si tratta di una partita decisiva per la Nazionale di Calcio Italiana. Chi vincerà tra Italia e Spagna, infatti, arriverà alla finale di Nations League dove si scontrerà con la Croazia, reduce dalla vittoria contro l’Olanda.

Roberto Mancini durante la conferenza stampa della vigilia della partita ha dichiarato:

La Spagna ha dominato a lungo e magari di recente stanno cambiando qualcosa, specie col nuovo ct. Ma per qualità e quantità di giocatori che hanno sono sempre un avversario difficile. Vedremo se saremo bravi a vincere questa partita.

Italia-Spagna, semifinale di Nations League: dove vederla in diretta tv, streaming e probabili formazioni

Dove seguire la semifinale di Nations League 2023 Italia-Spagna? Per i milioni di tifosi della Nazionale Italiana di Calcio, la partita è visibile in chiaro su Rai1, ma anche su Sky Sport Uno. Non solo, il match è visibile anche in streaming collegandosi a RaiPlay, SkyGo e NOW TV.

Ecco le probabili formazioni della semifinale:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Verratti; Zaniolo, Immobile, Raspadori. CT: Mancini. A disposizione: Meret, Vicario, Darmian, Buongiorno, Toloi, Spinazzola, Cristante, Pellegrini, Chiesa, Frattesi, Gnonto, Retegui.

SPAGNA (4-3-3): Kepa; Carvajal, Nacho, Laporte, Jordi Alba; Fabian Ruiz, Rodri, Gavi; Asensio, Joselu, Dani Olmo. CT: De la Fuente. A disposizione: Raya, Simon, La Normand, Garcia, Zubimendi, Canales, Morata, Ansu Fati, Pino, Rodrigo, Navas.

Il commento della semifinale di Nations League 2023 è affidato su Rai1 a Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Gli interventi da bordocampo sono di Tiziana Alla, mentre le interviste di Andrea Riscassi.