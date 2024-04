A L’Isola dei Famosi 2024 è tempo di scoprire il nome del primo concorrente eliminato di questa diciottesima edizione. Chi salvare tra Khady Gueye, Luce Caponegro, Peppe Di Napoli e Samuel Peron a L’Isola dei Famosi 2024? Il televoto ha scelto il primo naufrago eliminato.

Isola dei Famosi 2024 eliminato? Chi è uscito nella puntata di lunedì 15 aprile

Durante la terza puntata de L’Isola dei Famosi 2024 è stato svelato anche il nome del primo concorrente naufrago eliminato. In lizza per l’esclusione ci sono: Khady Gueye, Luce Caponegro, Peppe Di Napoli e Samuel Peron. Prima di scoprire il nome del concorrente eliminato, Vladimir Luxuria invita i nominati a fare un appello ai telespettatori. Si parte con Peppe Di Napoli «voglio andare a casa, sono stanco», mentre Khady precisa «sto imparando un sacco di cose, ho ancora tanto da imparare e sto entrando a pieno nello spirito dell’isola e ci terrei a continuare». Poi è la volta di Samuel Peron che invita il pubblico a salvarlo: «è un’esperienza unica, intensa, non me la sarei mai aspettata. Questa isola ogni giorno regala un’emozione nuova» Infine Luce: «sarò molto onesta e sincera, io nella vita ho affrontato tante prove e sono finita con il culo per terra, ho bisogno dei soldi e di restare qui per guadagnarmi la mia libertà».

Vladimir chiude il televoto e comunica il verdetto con il nome del primo concorrente salvo.«Il primo naufrago che è stato salvato dal pubblico è Khady» – dice Vladimir che poi svela anche il nome del secondo naufrago salvo – «salvato dal pubblico è Peppe”».

Luce “Selen” Caponegro eliminata da L’Isola dei Famosi 2024

Vladimir Luxuria è pronta a svelare il nome del primo concorrente naufrago eliminato dall’edizione 2024 de L’Isola dei Famosi. «Adesso devo comunicare il primo naufrago eliminato dell’edizione 2024 de L’Isola dei Famosi che deve lasciare per sempre senza seconde possibilità è Luce» – comunica la padrona di casa. Ecco le percentuali di teleovoto: a trionfare è Beppe con il 36%, mentre per Luce solo il 14%. L’attrice reagisce bene: «sono nell’accettazione, troverò un altro mondo». Intanto Matilde Brandi scoppia in lacrime: «Luce è stupenda, è una donna fantastica, è una perdita per tutti».

