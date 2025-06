E’ calato il sipario sulla quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2025, il reality show condotto da Veronica Gentili. Ad affiancare in studio la conduttrice l’opinionista d’eccezione: Simona Ventura. Inviato in Honduras, invece, Pierpaolo Pretelli. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda il 4 giugno 2025 con le ultime news. Oltre che in diretta in prima serata su Canale 5, “L’Isola dei Famosi” è visibile anche su Mediaset Infinity.

Chi è uscito ieri sera, 4 giugno dall’Isola dei Famosi 2025?

L’Isola dei Famosi 2025 è tornata. La quinta puntata del reality show si apre con Veronica Gentili comunica al pubblico di Canale 5 di essere senza voce. Il motivo? Una acutissima laringite, ma la conduttrice ha deciso ugualmente di condurre la diretta. Si entra subito nel vivo con la settimana dei tre nominati: Dino Giarrusso, Patrizia Rossetti e Mario Adinolfi. I riflettori sono tutti puntati su Dino Giarrusso che ha avuto diversi scontri e confronti con gli altri naufraghi; in particolare Teresanna, Chiara e Cristina non apprezzano la petulanza del giornalista che cerca di difendersi in palapa. Alla fine è arrivato il momento di scoprire il verdetto del televoto: il pubblico ha deciso di non salvare Dino Giarrusso, eliminato della puntata. Per il giornalista però si apre un’ultima chance: la permanenza sull’ultima spiaggia dove decide di restare in gioco.

Si prosegue poi con lo scontro tra Jasmin Salvati e Chiara Balistreri che coinvolge gli altri naufraghi e l’opinionista Simona Ventura che prende le difese di Chiara. Poi Veronica Gentili poi comunica ai concorrenti naufraghi di una seconda eliminazione con tanto di televoto flash. Per decidere i due concorrenti a rischio eliminazione viene lanciata una catena di salvataggio. I naufraghi non salvati sono Jey, Loredana Cannata, Ahlam e Jasmin pronti a sfidarsi nella prova di apnea per conquistare la salvezza. Alla fine al televoto flash vanno Jasmin e Ahlam e il pubblico decide di eliminare Ahlam. Anche la modella alla fine decide di restare in gioco nell’ultima spiaggia. Spazio poi al ricordo di Mario Adinolfi che ricorda la sorella morta suicida, mentre Chiara Balistreri parla della sua storia di violenza e rinascita.

Isola dei Famosi 2025: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, mercoledì 4 giugno

A fine puntata come di consueto arrivano le nomination. I naufraghi esprimono le proprie preferenze nel segreto della Palapa. Scopriamo tutte le votazioni della serata andata in onda mercoledì 4 giugno 2025.

Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi salvare tra Loredana Cannata, Jasmin Salvati e Teresanna Pugliese? Il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata di mercoledì 11 giugno 2025.