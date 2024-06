L’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxuria è giunto al gran finale con la quattordicesima puntata in prima serata su Canale 5. Questa sera finalmente scopriremo il nome del naufrago vincitore di questa diciottesima edizione. Cosa succederà durante la finale stasera? Non solo il verdetto del televoto, ma anche la riunione di tutti i naufraghi per una escalation di emozioni e colpi di scena. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla finale di stasera, mercoledì 5 giugno 2024.

Isola dei Famosi 2024, la finale stasera su Canale 5: la diretta della quattordicesima puntata del 5 giugno

Mercoledì 5 giugno 2024 dalle ore 21.35 torna L’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto quest’anno da Vladimir Luxuria. In studio nel ruolo di opinionisti ritroviamo: Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese. Dall’Honduras a raccontare le gesta dei naufraghi Elenoire Casalegno, nel ruolo di inviata. Tutto pronto per la finale dell’Isola del Famosi che decreterà il vincitore della diciottesima edizione che vincerà il montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta in beneficenza). Prima scopriremo il verdetto del televoto che vede Edoardo Franco contro Aras Senol, il Cetin di Terra Amara.

La finale del reality show sarà costellata di prove e televoti flash che i naufraghi dovranno superare per coronare il sogno di vincere la 18° edizione. Intanto a Playa Final Artur Dainese, Edoardo Stoppa, Alvina Verecondi Scortecci e i due naufraghi al televoto non sono a conoscenza della presenza di un sesto naufrago finalista relegato a Playa Segreta. Si tratta di Samuel Peron che è riuscito a battere nella prova finale Matilde Brandi aggiudicandosi così il sesto posto da finalista. Questa sera in diretta i naufraghi scopriranno della sua esistenza. Durante la finale spazio anche ad un momento emozionate: i naufraghi dopo mesi potranno riabbracciare i propri cari sulle bianche spiagge dell’Honduras.

Isola dei Famosi 2024, eliminati e nomination del 5 giugno. Ci saranno concorrenti eliminati?

Durante la quattordicesima ed ultima puntata de L’Isola dei Famosi 2024 scopriremo anche il nome di un concorrente naufrago eliminato. Chi vuoi salvare tra Edoardo Franco e Aras Senol? Il concorrente meno votato sarà eliminato questa sera.

Stando ai sondaggi e alle previsioni della finale il naufrago più votato è Aras Senol con il 76,10% delle preferenze, mentre per Edoardo Franco solo il 23,90%. Stando alle previsioni della finale non dovrebbero esserci colpi di scena, ma all’Isola nulla è dato per scontato!

