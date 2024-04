Tutto pronto per una nuova puntata L’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxuria in prima serata su Canale 5. Cosa succederà durante la quinta puntata? Non solo il verdetto del televoto, ma anche il ritiro di Peppe di Napoli e le incomprensioni tra i naufraghi sempre più stremati dalla fame. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata di stasera, lunedì 22 aprile 2024.

Isola dei Famosi 2024 stasera su Canale 5, la diretta della quinta puntata del 22 aprile: conduttore, inviato e opinionisti

Lunedi 22 aprile 2024 dalle ore 21.35 appuntamento con la quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2024 condotta quest’anno da Vladimir Luxuria. In studio con la conduttrice i due opinionisti: Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese. Invitta dall’Honduras c’è Elenoire Casalegno.

Durante la puntata si parlerà della scelta di Peppe Di Napoli di lasciare l’Isola. La notizia è arrivata con un comunicato stampo diramato dalla produzione: «Peppe Di Napoli ha deciso di ritirarsi da L’Isola dei Famosi. Il televoto è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination: Artur Dainese, Maité Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Gueye. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati».

Poco dopo sui social, l’ex naufrago ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a mollare questa esperienza: «abbandono l’isola perché sono stanco, non ce la faccio più a farla. Chiedo scusa a tutti gli italiani, però abbandono l’isola e me ne vado. Nel suo caso, quindi, non sarebbe stato un problema fisico ben preciso a interrompere Grazie a tutti per il supporto. Purtroppo per problemi fisici ho dovuto abbandonare il programma. Grazie Italia! Grazia Napoli! E Grazie all’immenso staff di Mediaset Infinity Banijay: è un’esperienza che porterà per sempre con me». Dopo l’espulsione di Francesco Benigno, l’Isola perde ancora un naufrago. In studio previsto anche l’arrivo di Luce Caponegro, la prima naufraga eliminata.

Isola dei Famosi 2024, eliminati e nomination del 22 aprile. Ci saranno concorrenti eliminati?

Durante la quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2024 scopriremo anche il nome del secondo concorrente naufrago eliminato. Chi vuoi eliminare tra Khady Gueye, Maité Yanes, Artur Dainese e Alvina Verecondi Scortecci?

Stando ai sondaggi pubblicati in rete la più votata dal pubblico è la “contessa” Alvina Verecondi Scortecci con il 34% delle preferenze. Secondo posto per Artur con il 28% seguito da Khady con il 25%. Fanalino di cosa Maité con solo il 13%. Sarà la modella la seconda concorrente eliminata?

Isola dei Famosi 2024, dove seguirlo in tv e streaming

L’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxuria, andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale in onda il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5.

Il pubblico e i fan del reality show possono seguire le avventure dei concorrenti naufraghi de L’Isola dei Famosi anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity. Non solo, la replica della puntata sarà trasmessa il martedì sera su Mediaset Extra.