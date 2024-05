L’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxuria torna con l’undicesima puntata in prima serata su Canale 5. Cosa succederà stasera? Non solo il verdetto del televoto, ma crescono le tensioni tra i naufraghi a poche settimane dalla finale. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’undicesima puntata di stasera, domenica 26 maggio 2024.

Domenica 26 maggio 2024 dalle ore 21.35 torna L’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto quest’anno da Vladimir Luxuria. In studio nel ruolo di opinionisti ritroviamo: Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese. Dall’Honduras a raccontare le gesta dei naufraghi Elenoire Casalegno, nel ruolo di inviata.

Cosa succederà stasera? Oltre al verdetto del televoto che decreterà l’eliminazione di un altro naufrago a poche puntata dalla finale, spazio a quanto successo negli ultimi giorni. Matilde Brandi è la leader della settimana e tocca a lei consegnare la nuova dispensa settimanale lasciata dallo Spirito dell’Isola. In qualità di Leader, Matilde chiede al gruppo di aiutarla a porzionare il riso. Non solo, i naufraghi hanno potuto finalmente mangiare della carne di manzo vinta durante una delle prove ricompense e sembra, finalmente regnare, il sereno. E’ davvero così?

Durante la decima puntata de L’Isola dei Famosi 2024 scopriremo anche il nome di un nuovo concorrente naufrago eliminato. chi vuoi salvare tra Karina Sapsai, Artur Dainese, Linda Morselli, Dario Cassini e Edoardo Franco? Il concorrente meno votato sarà eliminato questa sera.

Stando ai sondaggi e alle previsioni del pre-puntata il naufrago più votato, e quindi preferito dal pubblico, sembrerebbe Artur Dainese con il 36% delle proiezioni. A seguire Edoardo Franco con il 32%, mentre la modella Karina Sapsai si stacca con il 16%. Ultime posizioni per Dario Cassini e Linda Morselli entrambi a pari merito con l’8%. Chi sarà eliminato?

L'Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxuria, inizialmente è andato in onda con il doppio appuntamento settimanale il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. Settimana dopo settimana la programmazione è cambiata continuamente con il reality che si è spostato solo al lunedì in prime time su Canale 5.

Novità in arrivo per il reality show: cambia ancora la programmazione da questa settimana. Dopo la puntata di lunedì 13 maggio, l’Isola torna su Canale 5 si, ma in una nuova collocazione. I prossimi appuntamenti del reality show, infatti, sono per il mercoledì e domenica in prima serata. Ricordiamo che il pubblico e i fan del reality show possono seguire le avventure dei concorrenti naufraghi de L’Isola dei Famosi anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity.