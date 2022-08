Anche se siamo solo ad agosto e manca ancora molto tempo al debutto dell’Isola dei Famosi 2023, già in questi giorni emergono le prime novità che riguardano la nuova edizione del reality. Andiamo a conoscere insieme quali news sono emerse in merito all’Isola dei Famosi 2023 che vedremo il prossimo anno.

Isola dei Famosi 2023, le ultime news: opinionisti e inviato

Il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, questa settimana annuncia le prime novità che riguarderebbero la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023, reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Iniziamo proprio dalla conduttrice che ritroveremo anche nella prossima edizione. Ilary è di fatto la vera rivelazione di queste ultime edizioni del programma. La conduttrice, in vacanza dopo la bufera mediatica che la vede coinvolta nella separazione da Francesco Totti, al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla nuova Isola.

Il settimanale Chi, proprio in questi giorni ha “pizzicato” la bella conduttrice in una conversazione, davanti a un aperitivo, insieme alla giornalista e conduttrice Francesca Fagnani. La Blasi fu proprio a “Belve”, il programma di Rai 2 condotto dalla Fagnani, che confessò che il suo matrimonio non avrebbe resistito a un tradimento. Sarà proprio alla Fagnani che Ilary rilascerà la sua prima intervista dopo la separazione?

Vladimir Luxuria confermata opinionista del reality di Canale 5

Dopo questa piccola parentesi di gossip, ritornando alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023 e parlando ancora di conferme, colei che durante la scorsa edizione si è rivelata “l’asso nella manica” del programma, e vale a dire Vladimir Luxuria, il settimanale anticipa la conferma nel ruolo di opinionista anche nella prossima edizione dell’ex parlamentare.

Nuovo opinionista e nuovo inviato all’Isola dei Famosi 2023?

Nella nuova edizione dell’Isola dei famosi non mancheranno di certo le rivoluzioni: Nicola Savino, passato a Tv 8, potrebbe quasi sicuramente non essere più opinionista dell’Isola. Al suo posto il settimanale Chi annuncia che potrebbe esserci Alvin, che a sua volta lascerebbe il ruolo di inviato. Per il ruolo di inviato dell’Isola dei Famosi sarebbero in lotta due nomi che nella scorsa edizione abbiamo visto creare una bella amicizia: Nicolas Vaporidis, vincitore dell’ultima edizione, ed Edoardo Tavassi, semifinalista. Al momento quest’ultimo sembrerebbe in vantaggio.