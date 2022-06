L’Isola dei Famosi 2022 volge al termine: stasera, lunedì 27 giugno 2022, si conclude l’avventura dei naufraghi in Honduras. Uno tra i sei finalisti di questa lunghissima edizione alzerà la coppa del vincitore o della vincitrice. Chi sarà? Scopriamo insieme i finalisti e le quote degli scommettitori circa il vincitore.

Isola dei Famosi, la finale: chi sono i finalisti

I sei finalisti giunti alla fine del percorso di questa lunghissima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi sono i seguenti:

Nicolas Vaporidis,

Luca Daffrè,

Marialaura De Vitis,

Carmen Di Pietro,

Mercedesz Henger,

Nick Luciani.

Manca all’appello il concorrente Edoardo Tavassi, nonostante sia stato uno dei naufraghi più amati del pubblico. Il fratello di Guendalina Tavassi, infatti, ha dovuto abbandonare il reality a causa di un infortunio.

Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2022? Di seguito le quote dei bookmaker

Stando a quanto dice la Snai a vincere l’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi dovrebbe essere l’attore Nicolas Vaporidis, quotato 1.30. Subito dopo di lui c’è Carmen Di Pietro con 3.50, segue Marialaura De Vitis con 10.00 e infine agli ultimi posti troviamo:

Luca Daffrè: 10.00

Mercedesz Henger: 15.00

Nick Luciani: 15.00

Anche per i bookmaker Sisal, Eurobet, GoldBet, Planetwin, Betflag il vincitore assoluto dell’Isola dovrebbe essere Nicolas Vaporidis con 1.30. Seguono poi tutti gli altri. Sarà veramente così? Il pubblico chi preferisce invece?

Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2022 nella serata della Finale?

L’attore romano, che ha avuto diversi scontri all’interno del reality sulla sopravvivenza con altri concorrenti, è stata la vera rivelazione di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Tutti i bookmaker – e non solo – sembrano allineati e convergono sul nome dell’attore dato per vincitore. Ma anche il pubblico pare abbia già scelto il vincitore dal momento che i consensi di Vaporidis sono alle stelle.

Anche Carmen di Pietro ha dimostrato di essere una temibile concorrente sbaragliando al televoto la Henger e Estefania Bernal. La Di Pietro, ha dimostrato di avere una forza e una tenacia invidiabili, tanto che per gli scommettitori, lei è l’unica outsider rispetto a un copione già scritto. Tuttavia anche la giovanissima Mercedesz Henger potrebbe vincere a sorpresa!

Il televoto è aperto: chi vuoi salvare tra Mercedesz e Nick? #Isola pic.twitter.com/aawbAf8lmv — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 20, 2022

Isola dei Famosi 2022, la finale: chi vincerà? E chi sarà eliminato?

Manca ormai pochissimo alla finale di questa edizione del 2022 del reality sulla sopravvivenza e siamo tutti in attesa di chi alzerà la coppa del vincitore e quindi si aggiudicherà il montepremi finale . Il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia è giunto alla sua sedicesima edizione, la più lunga nella storia del reality al cui timone c’è sempre Ilary Blasi affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

L’appuntamento con la Finale dell’Isola dei Famosi è dunque per stasera lunedì 27 giugno, alle 21.45, su Canale 5. Ilary Blasi annuncerà il vincitore o la vincitrice del reality In Honduras proprio come è accaduto per la scorsa edizione.

“Si farà in Honduras abbiamo preparato una cosa pazzesca”, ha anticipato Alvin, inviato speciale in Honduras. “Per me poi sarà emozionante, delle mie 4 Isole questa è la prima che condurrò da qui”.