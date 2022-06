E’ calato il sipario su L’Isola dei Famosi 2022, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Scopriamo cosa è successo durante la finale del reality trasmesso in prima serata lunedì 27 giugno con tutte le ultime news.

Chi ha vinto ieri sera, 27 giugno L’Isola dei Famosi 2022? Eliminati, vincitore e tutte le news della finale

Prima dell’inizio della finale de L’Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi chiude il televoto aperto la scorsa settimana. Questa settimana il pubblico de L’Isola dei Famosi era chiamato a scegliere chi eliminare tra Nick Luciani e Mercedesz Henger. A perdere al televoto è stato Nick Luciani, che lascia la Palapa ed è il primo eliminato dalla finale.

Cosa è successo in puntata?

Durante la serata, una serie di prove e televoti decretano la classifica della finale. Un nuovo televoto vede protagonisti Luca e Maria Laura ad abbandonare l’Isola è Maria Laura, che diventa la seconda eliminata della serata. Luca durante la serata si scontrerà al televoto anche con Mercedesz. Il naufrago vince anche questo secondo televoto, infatti, ad abbandonare l’isola è la Henger. Il modello, con la vittoria di una prova va a giocarsi la finalissima. Contro di lui uno solo tra Nicolas e Carmen. I due naufraghi: Nicolas e Carmen, si scontrano al televoto. A trionfare è Nicolas. Carmen deve abbandonare il reality.

Scontro finale tra Luca e Nicolas: chi è il vincitore e la classifica finale

Al televoto finale vanno Luca e Nicolas Vaporidis. A vincere tra i due è Nicolas, che si aggiudica il montepremi di 100mila euro, metà dei quali andrà in beneficenza.

La classifica:

Nicolas Vaporidis (vincitore) Luca Daffrè Carmen Di Pietro Mercedesz Henger Maria Laura De Vitis Nick Luciani

Le sorprese ai cinque naufraghi durante la serata finale

La finale de L’Isola dei Famosi ha visto i naufraghi ricevere delle gradite ed emozionanti sorprese. Per Maria Laura è arrivata in Honduras sua mamma, mentre per Luca il papà. Mercedesz si collega in diretta con sua madre Eva Henger. Carmen riabbraccia suo figlio Alessandro. Nicolas riceve un bellissimo messaggio da Guendalina ed Edoardo Tavassi.

Ecco il video di uno dei momenti più belli della serata finale de L’Isola dei Famosi 2022: Alvin spegne le luci della Palapa.

Isola dei Famosi 2022, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 20 giugno 2022

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco quello che è successo durante la ventesima puntata: