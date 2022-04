È andata in onda ieri sera in prima serata su Canale 5 la sesta puntata de L’Isola dei Famosi 2022, reality show condotto da Ilary Blasi. Durante la messa in onda della puntata non sono mancate accese discussioni tra i naufraghi. Una nuova coppia ha dovuto abbandonare Playa Accopiada per raggiungere Playa Sgamada mentre un altro naufrago ha dovuto abbandonare definitivamente l’isola. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda giovedì 7 aprile con le ultime news.

Isola dei famosi 2022 news ultim’ora: chi è uscito ieri sera, 7 aprile

Questa settimana il pubblico de L’Isola dei Famosi 2022 era chiamato a scegliere chi eliminare dalla spiaggia delle coppie. Al televoto c’erano: Lory Del Santo con Marco Cucolo, contro la coppia formata da Ilona Staller e Roger Balduino. Ad essere eliminata è stata la coppia formata da Lory e Marco, che hanno raggiunto Playa Sgamada. Nella puntata di ieri si è avuta anche la terza eliminazione definitiva da L’Isola dei Famosi 2022. A rischio eliminazione erano: Laura Maddaloni, Roberta Morise e Jovana. L’eliminata definitivamente dal pubblico è Roberta Morise.

Nuove coppie si formano sull’isola

Dopo l’espulsione di Silvano dei Cugini di Campagna, è tempo di formare una nuova coppia. Blind come capo di Playa Sgamada ha il privilegio di decidere se tornare a Playa Accoppiada con Nick dei Cugini di Campagna o cedere il suo privilegio a una delle sue compagne. Blind decide di andare lui in coppia con Nick.

A L’Isola dei Famosi 2022 non si possono tenere separati due innamorati come Estefania e Roger. I due naufraghi per formare una coppia e quindi lasciare i loro rispettivi compagni Nicolas e Cicciolina, devono superare una prova che farà vincere loro anche la possibilità di ricevere un letto matrimoniale fino alla prossima puntata. I due innamorati superano la prova di resistenza e quindi sono una nuova coppia. L’altra coppia che si è formata è quindi quella tra Ilona e Nicolas. Dalla prossima puntata le coppie scoppieranno e i concorrenti giocheranno da singoli.

Coppia Leader della settimana e capo di Playa Sgamada

Una nuova prova leader ha visto i concorrenti gareggiare tra loro in una dura prova di resistenza. A spuntarla alla fine è stata Carmen Di Pietro che con suo figlio Alessandro sono la nuova coppia leader e si aggiudicano diversi benefici. Il capo di Playa Sgamada invece è Laura Maddaloni.

Isola dei Famosi 2022: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, giovedì 7 aprile 2022

A fine puntata come di consueto arrivano le temutissime nomination. I nominati dal gruppo sono Nicolas Vaporidis e Ilona Staller. La coppia nominata dai Leader è quella formata da Clemente Russo e Floriana Secondi. Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi eliminare tra le coppie di concorrenti Nicolas Vaporidis con Ilona Staller e Clemente Russo con Floriana Secondi? Il televoto verrà chiuso lunedì 11 aprile 2022.

Questa settimana i naufraghi hanno anche cambiato spiaggia, vivranno infatti a Playa Naufragada. Ma vediamo tutto quello che è successo grazie al Video Mediaset.

Isola dei Famosi 2022, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 7 aprile 2022

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco quello che è successo durante la sesta puntata: