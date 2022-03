È andata in onda ieri sera in prima serata su Canale 5 la seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2022, reality show condotto da Ilary Blasi. Anche la seconda puntata è stata caratterizzata dall’arrivo sull’isola di nuovi naufraghi. Non è mancata poi l’eliminazione di una coppia dall’isola, la fatidica prova leader e non sono mancate nemmeno le temutissime nomination. Ospite in studio Ignazio Moser. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda giovedì 24 marzo con le ultime news.

Chi è uscito ieri sera, 24 marzo dall’Isola dei Famosi 2022? Gli eliminati della seconda puntata

Questa settimana il pubblico de L’Isola dei famosi 2022 era chiamato a scegliere chi eliminare nella puntata di ieri tra le coppie formate da: Carmen Di Pietro con suo figlio Alessandro, Cicciolina con Marco Melandri e la coppia Floriana con Antonio Zequila. Ad essere eliminata è stata la coppia formata da Cicciolina con Marco Melandri che hanno raggiunto Playa Sgamada dove soggiornano la coppia di “naufraghi solitari” formata da Roger e Jovana.

Tre nuovi ingressi e la sfida della prova del fuoco per formare una nuova coppia

Durante la puntata di ieri ci sono stati dei nuovi sbarchi, sulle spiagge dell’Honduras sono arrivati Blind, Roberta Morise e Patrizia Bonetti. Quest’anno si gioca in coppia, e i tre nuovi arrivati sono stati messi subito alla prova con il televoto flash per formare una coppia. A vincere il televoto è stato Blind, le due ragazze hanno dovuto sfidarsi alla celebre prova del fuoco. A vincere è stata Roberta Morise che va a formare la coppia con Blind. Patrizia Bonetti ha raggiunto invece Playa Sgamada.

Coppia Leader della settimana

Una nuova prova leader ha visto i concorrenti gareggiare tra loro in una dura prova di resistenza. A spuntarla alla fine sono stati Estefania e Nicolas che sono di diritto la seconda coppia leader e si aggiudicano diversi benefici.

Isola dei Famosi 2022: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, giovedì 24 marzo 2022

A fine puntata come di consueto arrivano le temutissime nomination. I nominati dal gruppo sono Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. La coppia nominata dai Leader è quella formata da Floriana e Antonio Zequila. Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi eliminare tra le coppie di concorrenti Carmen con Alessandro e Floriana e Zequila?. Il televoto verrà chiuso lunedì 28 marzo 2022.

Ma vediamo tutto quello che è successo grazie al Video Mediaset.

Isola dei Famosi 2022, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 24 marzo 2022

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco quello che è successo durante la seconda puntata: