È andata in onda ieri sera in prima serata su Canale 5 la decima puntata de L’Isola dei Famosi 2022, reality show condotto da Ilary Blasi. Durante la messa in onda non sono mancati come sempre i colpi di scena. Durante la serata la conduttrice ha annunciato che sull’isola non ci saranno più le Tribù, ma che i naufraghi giocheranno l’uno contro l’altro. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda venerdì 22 aprile con le ultime news.

Chi è uscito ieri sera, 22 aprile dall’Isola dei Famosi 2022? L’eliminato della decima puntata

Questa settimana il pubblico de L’Isola dei Famosi 2022 era chiamato a scegliere chi eliminare dalla ex Playa Accopiada. Al televoto c’erano: Ilona Staller, la coppia formata da Estefania con Roger, Marco Senise e Nick dei Cugini di Campagna. Ad essere eliminato è stato Marco Senise, che dopo aver dato il bacio di Giuda a Ilona Staller (Cicciolina) raggiunge Playa Sgamada.

Ilary spiega ai naufraghi che ci sarà una seconda eliminazione. La tribù che perderà la prova prevista andrà tutta al televoto flash. Ad andare al televoto flash è la Tribù dei Cucaracha e cioè: Lory Del Santo, Nick, Guendalina, Edoardo Tavassi, Nicolas Vaporidis e Carmen di Pietro. Ad essere eliminata è Lory Del Santo, che dopo aver dato il bacio di Giuda a Ilona Staller (Cicciolina) raggiunge Playa Sgamada.

Un altro televoto flash ha visto protagonisti due Clemente Russo e Gustavo Rodriguez. Tra i due naufraghi di Playa Sgamada è stato eliminato Gustavo Rodriguez.

I confronti in puntata

Durante la serata ci sono stati anche dei confronti abbastanza accesi, tra questi quello che vede coinvolte le due Tribù per dei cocchi rubati e il confronto tra Estefania e l’ex fidanzata di Roger pronta a partire per l’Honduras su proposta di Ilary Blasi.

Leader della settimana

Sciolte le due Tribù, i naufraghi devono nominare un leader. Ognuno scrive la sua preferenza e i quattro più votati: Nicolas, Roger, Laura e Alessandro si contendono la collana da leader. Laura per motivi di salute non può affrontare la prova per il titolo di leader e sceglie di essere sostituita da Blind. Tra i quattro naufraghi contendenti al titolo di Leader a trionfare è Blind, anche se dallo studio qualcuno ha il dubbio sull’esito della prova.

Isola dei Famosi 2022: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, venerdì 22 aprile 2022

A fine puntata, come di consueto accade a L’Isola dei Famosi, arrivano le temutissime nomination. I naufraghi sono chiamati ad esprimere il nome di un naufrago da mandare al televoto. Il concorrente nominato dai naufraghi è Ilona Staller (Cicciolina). Il leader Blind ha mandato in nomination Edoardo Tavassi. Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi eliminare tra Edoardo Tavassi e Ilona Staller (Cicciolina)? Il televoto verrà chiuso lunedì 25 aprile 2022. Ma vediamo tutto quello che è successo grazie al Video Mediaset.

Isola dei Famosi 2022, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 22 aprile 2022

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco quello che è successo durante la decima puntata: