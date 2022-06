E’ calato il sipario sulla ventitreesima puntata de L’Isola dei Famosi 2022, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Ecco nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda ieri lunedì 13 giugno con le ultime news.

Chi è uscito ieri sera, 13 giugno dall’Isola dei Famosi 2022? L’eliminato della ventitreesima puntata

Questa settimana il pubblico de L’Isola dei Famosi 2022 era chiamato a scegliere chi eliminare tra Maria Laura, Gennaro, Estefania e Nick. A perdere al televoto è stato Gennaro. Prima di andare a Playa Sgamadissima, il naufrago ha dato il bacio di Giuda a Mercedesz. Una volta giunto su Playa Sgamadissima, Gennaro si è scontrato al televoto flash contro Pamela. Il pubblico ha deciso di salvare la ex ragazza di Non è la Rai, ad essere eliminato è stato Gennaro Auletto, che rientrerà in Italia.

Cosa è successo in puntata?

La 23esima puntata de L’Isola dei Famosi 2022 inizia con il collegamento con l’Honduras che salta a causa del maltempo. La conduttrice “ammazza” facendo arrivare Lory Del Santo, che subito si scontra con Vladimir Luxuria. Durante la serata Lory Del Santo affronta anche il confronto con Marco Cucolo. Sulla discussione con la fidanzata, Cucolo sostiene di aver sbagliato nel non averla difesa con il gruppo. La Del Santo è una furia: “C’era di mezzo il tuo giudizio verso di me (…) Quando torni scordatelo di venire a casa”.

Nicolas Vaporidis primo finalista

Durante la 23esima puntata de L’Isola dei Famosi 2022 inizia la corsa verso la proclamazione del primo finalista. Dopo una serie di prove e una catena al televoto per conquistare il titolo di primo finalista vanno: Mercerdez, Nicolas e Carmen. Il pubblico da casa ha scelto di mandare direttamente in finale come primo finalista Nicolas Vaporidis.

Isola dei Famosi 2022: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 13 giugno 2022

A fine puntata a L’Isola dei Famosi 2022 è tempo nomination. I naufraghi sono chiamati ad esprimere il nome di un naufrago da mandare al televoto. Ad andare in nomination per volere dei naufraghi è Nick. La leader Carmen ha invece mandato in nomination Mercedesz Henger. Si apre ufficialmente il televoto tra i nominati: chi vuoi eliminare tra Nick e Mercedesz Henger? Il televoto verrà chiuso lunedì 20 giugno 2022. Ecco il Video Mediaset.

Isola dei Famosi 2022, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 13 giugno 2022

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco quello che è successo durante la ventesima puntata: