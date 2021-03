Quanto guadagnano i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021? E quanto guadagnano la conduttrice e gli opinionisti? Sono stati svelati i cachet dei naufraghi cosi come gli incassi dei Vip in studio. Scopriamo assieme a quanto ammontano le cifre dei nostri beniamini che ci allietano con l’Isola dei Famosi. Specifichiamo che sono rumors e non notizie ufficiali.

Isola dei Famosi 2021: quanto guadagnano i concorrenti? Incassi e cachet dei naufraghi

Quanto guadagnano i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021? Il loro cachet è stato svelato e ci sono cifre da capogiro. Tra i naufraghi quella che sarebbe più pagata con una somma di 15 mila euro a settimana e la showgirl e conduttrice Elisa Isoardi.

Il survival game di Canale 5 è dunque fonte di guadagno cospicuo per chi vi partecipa. Quindi è tutto interesse dei naufraghi restare quanto più possibile all’Isola per far aumentare il gruzzoletto e magari raggiungere il montepremi finale che è fissato a 100 mila euro di cui metà devoluto in beneficenza.

Chi riesce a superare le nomination, la fame e le difficoltà che il reality comporta, guadagnando anche il favore del pubblico potrà portare a casa una bella somma. Ovviamente, non tutti percepiscono lo stesso cachet: che varia in base alla visibilità e alla popolarità del concorrente. Va da se, che chi è più noto e famoso avrà un cachet più alto rispetti ad altri simil sconosciuti o lontani dallo schermo da molto tempo.

Quanto guadagnano i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021?

Se Elisa Isoardi è la più pagata fra i naufraghi, con ben 15 mila euro a settimana, gli altri naufraghi quanto guadagnano? Daniela Martani ad esempio, la vegana del gruppo e il visconte Guglielmotti dovrebbero percepire 12 mila euro a settimana. Usiamo il condizionale perche sono notizie non confermate. Seguono poi con un cachet leggermente più basso Vera Gemma, Brando Giorgi, Giles Rocca, Roberto Ciufoli, Paul Gascoigne la cui cifra si aggira tra i 7 e 10 mila euro a settimana. Sotto queste cifre invece i concorrenti più giovani e meno conosciuti.

Isola dei famosi 2021: quanto guadagnano conduttrice, inviato e opinionisti

Un discorso a parte per la conduttrice, che quest’anno è Ilary Blasi, che dovrebbe percepire – stando ai rumor riportati in rete – una somma pari a 50 mila euro a puntata. Il cachet scende a 30 mila euro per l’inviato Massimiliano Rosolino mentre per gli opinionisti in studio le cifre dovrebbero essere le seguenti:

Iva Zanicchi 20 mila euro,

25 mila euro invece per Elettra Lamborghini.

All’ultimo minuto si è aggiunto anche l’influencer meneghino Tommaso Zorzi che dovrebbe percepire un cachet più alto rispetto alle altre due opinioniste che si aggirerebbe intorno ai 50 mila euro. Ribadiamo ad ogni modo che questi sono solo rumors e che non sono somme ufficiali.