A distanza di pochi giorni dell’uscita dall’isola dei Famosi 2021 del Visconte Ferdinando Guglielmotti arriva una precisazione dello stesso in merito alle dinamiche del gioco e alla sua decisione di andare via. Molti hanno scritto che il Visconte si è ritirato per la difficoltà del reality improntato alla sopravvivenza in un posto paradisiaco, ma se non mangi e non hai tutti i confort, può diventare un inferno.

Il Visconte Ferdinando Gugliemotti precisa i motivi per cui è andato via dall’Isola dei Famosi 2021

“Vorrei precisare che io non mi sono ritirato dall’Isola dei Famosi – dichiara Ferdinando Guglielmotti – semplicemente ho rispettato la decisione del pubblico che purtroppo ha scelto di rimandarmi a casa.”

Insomma, il Visconte precisa che a dispetto di quanto affermato nella scorsa puntata si è fatto convincere dalla parole di Ilary Blasi e del suo amico, non riflettendo abbastanza su cosa significasse rimanere a Parasite Island con Fariba e Ubaldo.

Isola dei Famosi 2021: “…mi sono fatto convincere dalle parole di Ilary”

“Lì per lì quando sono approdato a Parasite Island mi sono fatto convincere dalle parole di Ilary che ci teneva che io restassi. Subito dopo tuttavia, quando il collegamento era già chiuso, ho appreso effettivamente cosa significasse restare e non me la sono sentita poiché non ero più dello spirito e dell’umore adatto per fermarmi – continua il Visconte – Ilary stessa mi aveva detto che avrei potuto andarmene quando volevo.

Saranno passati due minuti dal termine del collegamento, a quando ho deciso di tenere fede a quelle che erano le mie motivazioni: rispettare la decisione dei telespettatori. E sulla base di questa scelta, sono rientrato a casa”.

Il Visconte Ferdinando dunque, è un uomo di parola e ci ha tenuto a rispettare il volere del pubblico di mandarlo a casa. Tuttavia al caro Visconte, ci sentiamo di dire che la parola sicuramente ha un peso e il fatto che abbia voluto rispettare il volere del pubblico gli fa onore. Tuttavia, il Visconte avrebbe potuto mostrare e mettere in campo tutta la sua simpatia e la sua esperienza di uomo di mondo per far capire al pubblico – che rimane sovrano – di aver preso un abbaglio e che la sua permanenza nel gioco e all’Isola era comunque da inquadrare meglio e in un’ottica differente.

Del resto il pubblico ha avuto pochi giorni a disposizione per scegliere e un nome andava fatto. Peccato! Chissà che potremo vederlo all’opera con qualche altro escamotage che gli autori possono attuare o in qualche altro reality?

A voi piacerebbe?