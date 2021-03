Che fine ha fatto Andrea Cerioli? Il bellissimo e sexy ex tronista di Uomini e Donne era stato infatti annunciato nel cast dell’Isola dei Famosi 2021. Ma ancora di lui, neanche l’ombra. Cosa sarà successo? Vediamo di scoprire quando potremo ammirare l’ex tronista.

Isola dei Famosi 2021: che fine ha fatto Andrea Cerioli, annunciato nel cast del reality?

Ieri sera è andata in onda su canale 5 la terza puntata del reality show sulla sopravvivenza, con al timone la bellissima Ilary Blasi. All’Isola dei Famosi 2021, tuttavia, manca all’appello un nuovo naufrago annunciato nel cast che corrisponde ad Andrea Cerioli. Come mai non è ancora sbarcato a Cayo Cochinos? La fidanzata, Arianna Cirrincione, sua scelta a Uomini e Donne, ha rilasciato alcune dichiarazioni al magazine Uomini e Donne: “E’ pronto per l’avventura. E’ un ragazzo con tante sfaccettature”. Ma la fidanzata super gelosa avverte: “È molto apprezzato, ma giù le mani dal mio boy”.

Andrea Cerioli pronto a sbarcare nel reality di canale 5

Andrea Cerioli è pronto a sbarcare all’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La fidanzata Arianna Cirrincione rilasciando una intervista al magazine di Uomini e Donne ha confessato di essere molto gelosa di Andrea ma che cerca di non dare troppo peso ai tantissimi complimenti che ogni giorno il bel Cerioli riceve sui social, sia da donne che da uomini. E sulla sua partecipazione all’Isola dichiara: “Andrea ha tante sfaccettature e sa dare tanto a un programma. È molto dolce, impulsivo, determinato. Credo che chi guarda una trasmissione abbia voglia di conoscere una persona come lui, e Andrea darebbe modo di far vedere più cose di sè. È interessante da questo punto di vista, ha tanto da dire e da dare”.

Sul concorrente abbiamo 2 ipotesi:

Entrerà nella prossima puntata.

Potrebbe essere una riserva del programma. La produzione lo tiene li “parcheggiato” in un resort in attesa di qualche defezione di concorrenti attualmente in gara.

Andrea “causa” della fine della storia di Andrea Zenga

Insomma, Andrea è stato la causa della fine della storia d’amore – o meglio ha dato una bella scossa – tra Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra quando ha fatto il tentatore a Temptation Island. Cosa combinerà invece all’Isola? Sicuramente a puntarlo sarà anche una milf che ironizza molto sui suoi appetiti sessuali, ovvero Vera Gemma. Senza dubbio sarà un piacere per gli occhi vederlo in costume “scorazzare” per l’isola. Cosa ne pensate?