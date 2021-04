Brando Giorgi si è ritirato dal gioco de L’isola dei famosi 2021 in seguito ad un problema accusato ad un occhio, per cui si è sottoposto a degli importanti accertamenti. Dai risultati degli stessi, è emerso che l’attore ha subito un distacco della retina, per cui lui dovrà farsi operare. Così come il diretto interessato ha spiegato ai fan, una volta tornato attivo sui social dopo il reality.

L’isola dei famosi 2021, Brando Giorgi rompe il silenzio dopo l’addio

Nella nuova nonché nona puntata de L’isola dei famosi 2021, andata in onda il 15 aprile 2021 su Canale 5, l’inviato Massimiliano Rosolino ha dato annuncio del ritiro dal reality di Brando Giorgi. L’attore è uscito da leader del gruppo di naufraghi, per aver appreso di un suo grave problema ad un occhio. Le immagini dell’uscita di scena di Brando Giorgi da L’isola dei famosi 2021 non sono, tuttavia, andate in onda, ma sul problema l’attore ha rotto il silenzio una volta tornato attivo sui social.

Sul suo profilo Instagram, trovatosi accolto da una marea di messaggi solidali dei fan, che avrebbero fatto il tifo sfegatato affinché lui potesse vincere L’isola dei famosi 2021, Brando Giorgi si è sentito in dovere di dire la verità sull’addio al reality. Questo dopo aver condotto un gioco in solitaria dal resto del gruppo di naufraghi in Honduras, che sembra essere piaciuto molto al pubblico tv.

“Grazie di cuore a tutti, avrei continuato con molto piacere, ma ho subito un distacco di retina e sono costretto a rientrare con urgenza. Sabato sarò operato“, ha fatto sapere l’attore su Instagram. “Sono serenissimo, siatelo anche voi“, ha quindi aggiunto, in risposta ai commenti ricevuti sul social.

L’isola segna due nuovi ritiri

La nona puntata de L’isola dei famosi in corso, inoltre, ha segnato anche il ritiro di Elisa Isoardi, la quale ha lasciato il gioco in diretta, spiegando di doversi sottoporre ad ulteriori accertamenti in Italia, dopo aver subito un incidente. Durante il daytime settimanale del reality, infatti, mentre cucinava Elisa Isoardi è stata colpita all’occhio destro da un lapillo fuoriuscito violentemente dal fuoco. Dopodiché la naufraga è stata medicata prontamente in infermeria con una benda all’occhio. Solo in diretta tv, in puntata, la naufraga ha annunciato il suo ritiro dal gioco, gettando nello sconforto i fedeli sostenitori. Sui social, intanto, quest’ultimi continuano a supportarla.