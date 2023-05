La ballerina Isobel Kinnear, è una delle protagoniste della 22esima edizione di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Nata in Australia, Isobel si appassiona sin da piccola alla danza, iniziando a ballare già all’età di 3 anni. Prima di approdare ad Amici, è entrata a far parte della compagnia Dream Dance Company. Nel 2018 ha anche vinto il premio “Australia’s dancer of the year”. Nel 2022 decide di tentare i casting per Amici. Non si è presentata nel periodo estivo, ma a edizione già in corso notata dai professori Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Così è stata chiamata per prendere parte ad una sfida immediata. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Isobel, e con lei abbiamo parlato del suo percorso all’interno della scuola di Amici, del suo rapporto con Maria De Filippi e con la maestre Alessandra Celentano e della relazione che ha avuto con Cricca.

Isobel Kinnear, intervista esclusiva alla ballerina di Amici 22

Isobel raccontaci un po’ che momento è quello che stai vivendo dopo Amici?

“È una dolce vita! È bellissimo incontrare il pubblico per strada, tutti sono molto gentili, sono molto grata di tutto quello che sta avvenendo. Anche l’intervista a Verissimo è stata una bellissima esperienza, incontrare Silvia, è stato tutto molto bello”.

Come è nata la passione per la danza? Ricordi il momento in cui hai deciso di voler fare la ballerina?

“In realtà non è che ho deciso, non c’è stato un momento in particolare, ho inizio da piccola e non mi sono mai fermata. È la mia vita. Mi sono appassionata anche alla recitazione. Questa è la mia vita, è quello che voglio fare”.

Se dovessi scegliere un momento difficile e uno invece bello di questa esperienza, quali sceglieresti?

“Il momento più brutto è sicuramente quando mi sono fatta male al collo, mi sono sentita in difficoltà. Farsi male è una cosa difficile da accettare, soprattutto quando avrei dovuto spingere con gli allenamenti e non riuscivo a farlo, per me era difficile accettare questo. Anche il cambio di mentalità, per me è stata una nuova sfida, una motivazione in più, una grande opportunità. Il momento più bello, beh non saprei, ogni giorno c’era qualcosa di bello: una sorpresa, una opportunità. Se proprio devo scegliere, allora ti direi la prima conversazione con Maria De Filippi. Lei è speciale, parlare con Maria è come parlare con “Dio””.

Ci racconti un aneddoto che ti lega a Maria De Filippi? C’è qualcosa che ti ha detto e che porterai come insegnamento con te?

“Maria è la persona più vera e leale che ho incontrato nella mia vita. Voglio imparare molto da lei, per me è un grande esempio di lealtà e di onestà”.

Nel talent hai conosciuto Cricca, la vostra storia si è conclusa. La settimana scorsa ci ha raccontato che vorrebbe riprovare a conquistarti fuori dalla scuola di Amici: tu cosa ci dici, lasciamo una porta aperta?

“La nostra relazione ha reso ancora più bello e più importante il mio percorso all’interno della scuola di Amici. Lui è una persona incredibile che voglio tenere nella mia vita. Mai dire mai. Voglio sicuramente rivederlo, così possiamo capire molte cose, per esempio se siamo fatti l’uno per l’altra. Si, lascio una porta aperta”.

Un bellissimo legame con Alessandra Celentano, lei ha detto di te: ”In lei ho visto da subito il talento, è una futura artista completa”, ha apprezzato la tua abilità non solo nella danza ma anche nel canto e nella recitazione. È da pochi conquistare la Celentano, ti lusinga questa cosa?

“La maestra Celentano è per me una grande fonte di ispirazione. Una donna dolcissima, nessuno lo pensa, forse nemmeno lei di se stessa, ma è un lato del suo carattere che io ho avuto modo di vedere. Lei mi ha dato l’opportunità di mostrare quello che mi piace fare, il mio stile. Credo che siamo molto simili nel modo in cui affrontiamo il lavoro. Lei apprezza molto il fatto che una persona possa accettare i suoi consigli per crescere. Sono molto grata alla Celentano”.

Hai raccontato del rapporto con tuo padre, il legame con tua mamma e tuo fratello: quanto è importante il supporto della famiglia soprattutto per una ragazza che si ritrova a viaggiare per realizzare il proprio sogno?

“La mia famiglia! Cosa posso dire, loro mi supportano in tutto quello che faccio. Anche se non possiamo parlare tutti i giorni, so che loro ci sono e ci saranno sempre”.

Parliamo di futuro, hai ricevuto tre proposte di contratto: dove ti vedi tra qualche anno? Quali sono i tuoi progetti futuri e sopratutto dove ti vedremo a breve? Hai ricevuto tantissimi complimenti dai giornalisti durante la finale, hai conquistato tutti.

“Sono molto fortunata, a dire la verità non ho un piano dopo Amici. Quello era il mio primo sogno. Voglio provare molte cose, prendere tutte le opportunità che arrivano. Ho molte cose in ballo che stanno arrivando, non posso ancora anticipare nulla”.

Sogni? Molti ballerini sognano il tour di un cantante famoso: hai un nome in mente anche tu?

“Beh punterei a grandi star della musica internazionale come Jennifer Lopez o Beyoncé. Se fosse ancora in vita ti direi anche Michael Jackson”.