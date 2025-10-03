Una notte magica e ricca di emozioni quella di ieri, 2 ottobre, per Irama che con la sua musica e la sua voce ha ancora una volta conquistato migliaia di persone venute da ogni parte d’Italia per vederlo esibirsi sul palcoscenico dell’Arena di Verona, tempio della musica lirica che per una sera è stata la casa del cantautore che con la sua voce letteralmente fatto venire i brividi al pubblico presente in un’Arena sold out.

Irama, sold out all’Arena di Verona in attesa di San Siro

Una serata unica, intensa, e pensata come un momento di condivisione speciale, tra sorprese e ospiti che renderanno l’evento ancora più memorabile. Per Irama si tratta del secondo live in carriera all’Arena di Verona, che – dopo il sold out di maggio 2024 – registra per la seconda volta il tutto esaurito

Per l’occasione il palco si trasforma in una vera e propria casa. Un ambiente costruito con spazi diversi che prendono forma sotto gli occhi del pubblico. Un percorso emotivo sotto la direzione creativa di Giuseppe Greco e il suo team PLCS.

Gli ospiti dello show

Sul palco a cantare con Irama non sono mancati gli ospiti che hanno reso ancora più preziosa una serata che già aveva tanto di magico. Con Elodie, Irama canta “Ex” il brano che li ha visti protagonisti dell’estate. poi è la volta di Rkomi sulle note di “Luna Piena”Seguono Noemi con cui il padrone di casa canta uno dei brani più intensi e struggenti “La ragazza con il cuore di latta” e Arisa sulle note di “Say Something”. Uno dei momenti più toccanti della serata. A chiudere la serata arriva Dardust, che insieme ad Irama si esibisce sulle note di “La genesi del tuo colore”.

Oltre ai tanti amici ospiti, sul palco con il cantautore la “Famiglia” artistica che lo accompagna durante i suoi tour e che con lui condivide ogni momento. Sotto la direzione musicale di Giulio Nenna e Andrea Debernardi, a dare corpo al suono dal vivo, la band formata da: Giulio Nenna (pianoforte e chitarre), Francesco “Fre” Monti (chitarre e cori), Maurino Dell’Acqua (basso), Ernesto Lopez (batteria), Daniele Mona (percussioni) e le voci di Ariane Diakite, Fatimah Provillon e Alice Barbara Tombola ai cori.

Inediti, nuovo album e San Siro

L’Arena è stata anche il luogo in cui Irama ha presentato in anteprima alcuni brani inediti tratti dal nuovo album Antologia della vita e della morte, in uscita il 17 ottobre: un regalo esclusivo ai suoi fan. Irama intanto si prepara anche al suo appuntamento più iconico: l’11 giugno 2026 salirà per la prima volta sul palco dello Stadio San Siro di Milano, per un concerto-evento destinato a rimanere nella storia.