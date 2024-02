Irama canta Tu no a Sanremo 2024. Ecco il testo della canzone e il significato del brano. La curiosità di sentire cantare Irama nuovamente su quel palco è davvero tanta soprattutto perché secondo i giornalisti ha un pezzo davvero molto forte, capace di avere un grande impatto sul pubblico e di salire in crescendo. In attesa delle performance durante la più prestigiosa kermesse canora in Italia, ecco tutti i dettagli sulla canzone per imparare, così, a conoscere meglio il singolo e il suo artista.

Irama canta Tu no: il significato del brano

Quale è il significato del brano che Irama canta a Sanremo 2024? La canzone scelta dall’artista uscito dal talent di Maria De Filippi è stata descritta come un crescendo di musica. Il brano inizia con solo il pianoforte e la voce di Irama e poi sale in crescendo fino ad esplode con l’orchestra.

Tu no racconta l’assenza, la mancanza che si prova dopo la perdita di qualcosa o di qualcuno. Il brano evidenzia ciò che si prova, facendo cadere la maschera e lasciando liberi tutti i sentimenti, e si focalizza su ciò che rimane, sui ricordi. Si parla di un uomo che ha avuto un momento di difficoltà psicologica e la sua compagna si è allontanata, lasciando lui a naufragare dentro ai suoi pensieri. Ora che lei si ripresenta, lui la evita solo per non mostrarsi nelle sue fragilità e non ricadere negli errori commessi in passato.

Con questa canzone Irama osa parecchio. Oltre a mettersi a nudo, sottolineando di voler puntare tutto sulla canzone e sulla musica e meno sul look e sul resto, si mette in gioco mettendo in risalto il suo talento e la sua voce. Secondo gli esperti si tratta di un brano con passaggi difficili da eseguire perfettamente durante il live, ma sicuramente riuscirà a far arrivare le emozioni che cerca al pubblico.

Irama canta Tu no sul Palco dell’Ariston: il testo del brano

Ecco il testo della canzone di Irama a Sanremo 2024:

Ma tu no

Tu no

Tu no

Tu no

Quando non c’eri

E non stavo in piedi

Avrei voluto aggrapparmi a un ricordo

Soltanto per vivere

E griderò forte

Ma non starò meglio

Cado ma in fondo me lo merito

Il fondo è così gelido

No

Tu no

Tu no

Tu no

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri

Quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Di te

Quando non c’eri

Passavano i mesi

E in un secondo tutto intorno era invisibile

E dimenticherò chi sei

Mi dimenticherò di te

E non lascerò

Non ti lascerò

Ancora una volta vedermi crollare

E mi innamorerò di lei

Ma tu non saprai mai chi è

Cado ma in fondo me lo merito

Il fondo è così gelido

No

Tu no

Tu no

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri

Quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Di te

Non posso riportarti da me

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Il video del brano: le prime indiscrezioni

Mentre da settimane il profilo di Irama su Instagram è quasi totalmente vuoto, tranne la presenza di un solo post, sui social si continua a parlare molto di lui. La sua partecipazione a Sanremo ha scatenato non solo la curiosità dei fan, ma anche di molti curiosi. Da giorni si susseguono news sulle riprese del videoclip della canzone sanremese. Pare proprio che alcune scene verranno girate nei pressi del paesaggio agrigentino de La Scala Dei Turchi.

Altre news? Ad un passo da Sanremo 2024 Irama ci ha raccontato di aver fatto sentire il brano a Maria De Filippi ed aver ricevuto i suoi complimenti. Alla conduttrice la canzone è piaciuta.