Le Iene, puntata di giovedì 10 ottobre 2019: Alessandro Di Sarno incontra un admin che racconta il legame tra iptv pezzotto e la camorra.

Nel servizio della Iena Alessandro Di Sarno un ex “admin” ha raccontato dell’esistenza di un legame strettissimo tra le iptv pirata e la camorra. L’admin per tre anni ha venduto il cosiddetto pezzotto, che permette agli utenti di di guardare molte tv a pagamento in maniera però illegale. E per questo è stato anche in carcere. Ma cosa rischiano gli utenti che lo usano?

Ecco il video Mediaset trasmesso durante la puntata di giovedì 10 ottobre 2019.