Sarà un ritorno con il botto quello della serie tv turca di Canale 5 Io sono Farah, che dopo una pausa estiva riprenderà il suo appuntamento quotidiano con i fans, pronta a regalarci nuovi colpi di scena. Le trame di settembre della dizi turca svelano molti colpi di scena legati alle indagini sull’omicidio di Alperen. Chi ha ammazzato il poliziotto? Tra falsi indizi e depistaggi, la verità inizierà a farsi strada.

Anticipazioni turche Io sono Farah: i dubbi sulla morte di Alperen

Alperen era un poliziotto sotto copertura, rimasto ucciso nel locale. Come vi avevamo già anticipato in un precedente articolo, Mehmet non tarderà a scoprire che Farah avrà assistito al delitto, ed escogiterà un piano per convincerla a testimoniare. Il suo escamotage però si rivelerà inutile: la donna dopo un primo momento in cui si sarà dichiarata disposta a deporre, cambierà idea. Mehmet farà così arrestare Farah, ma al tempo stesso proseguirà le indagini per assicurare i responsabili alla giustizia.

Il prossimo a finire dietro le sbarre sarà Kaan Akinci, il figlio del mafioso Ali Galip. Il giovane commetterà l’errore di mettersi con Gönül, la sorella di Mehmet: un gesto che gli costerà davvero molto caro. I rimorsi di coscienza per aver ammazzato per sbaglio Alperen, spingeranno Kaan a seguire i consigli di Gönül (che però sarà all’oscuro della sua vera identità). Il ragazzo – che si sarà presentato a lei come Emir e si giustificherà affermando di aver conosciuto Alperen in passato -. si presenterà furtivamente al funerale del poliziotto, e farà alla sua famiglia diversi regali.

Ma sarà soprattutto l’affetto che proverà per lei a tradirlo, visto che per restarle accanto il giovane ignorerà il consiglio di sua madre di allontanarsi dalla Turchia. Sarà un errore fatale, visto che Mehmet non ci metterà molto a capire che è stato proprio lui a uccidere il suo pupillo.

Kaan arrestato, Farah in pericolo nei prossimi episodi della dizi turca

L’invito di Gönül – che vorrebbe presentare Kaan al fratello maggiore – potrebbe rivelarsi fatale. Il giovane ignorerà che si tratti proprio dell’ispettore e si recherà all’appuntamento. Fortunatamente per lui però, Mehmet non riuscirà a raggiungerli a causa di un imprevisto.

Kaan sarà riuscito a farla franca? Purtroppo per lui non sarà così. Appena rientrata a casa, la ragazza mostrerà al fratello dei selfie in cui si vedrà chiaramente anche lui, e Mehmet lo riconoscerà immediatamente. Farà così emettere un ordine d’arresto nei suoi confronti, e il ragazzo sarà prelevato nel corso di una festa.

L’arresto di Kaan metterà Farah in pericolo: Ali Galip penserà infatti che sia stata proprio lei, in quanto testimone dell’assassinio, a denunciare il giovane, e cercherà di farsi giustizia.