La nuova soap turca Io sono Farah (Adim Farah) debutta lunedì nel daytime di Canale 5. Cosa accadrà nella prima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni della soap turca dal 28 luglio al 1° agosto.

Io sono Farah, anticipazioni settimanali

Farah è una giovane donna iraniana trasferita a Istanbul con il figlio Kerim. Il bambino ha sei anni e deve vivere isolato a causa del suo sistema immunitario compromesso. La donna trova lavoro come addetta alle pulizie e – durante un turno di lavoro nel locale gestito da criminali – assiste a un omicidio. La giovane donna, pur di salvare la vita, accetta di pulire la scena del crimine.

Quando ha finito viene accompagnata a casa da Tahir, un uomo che sembra essere a capo dell’organizzazione criminale. Farah si rifugia in casa sconvolta, e viene accolta da Gonul, che si occupa del bambino durante la sua assenza.

Spoiler Io sono Farah al 1° agosto

Proprio grazie a Gorul – che lavora in un ospedale – Farah riesce a mettersi in contatto con un immunologo che promette di guarire suo figlio con un trapianto di midollo osseo. Il medico però ha bisogno di registrare il ragazzo, e questo è un problema, visto che Farah non è cittadina turca.

Poco dopo la donna cerca di lasciare il Paese con il figlio, ma durante la fuga subisce un furto. Il malintenzionato si impossessa di un oggetto a lei molto caro, e nel tentativo di riprenderlo viene scaraventata a terra.

La protagonista in ospedale nei prossimi episodi Io sono Farah

Una donna di passaggio soccorre Farah e Kerim e li porta in ospedale. Qui la protagonista si imbatte in Ali Galip, che come lei ha subito un’aggressione e si trova in gravissime condizioni. Farah interviene e – senza sapere chi sia quell’uomo – gli salva la vita.

Scopre la sua identità poco dopo, quando Tahir la raggiunge. Proprio l’uomo a cui ha salvato la vita da ordine a Tahir di tenerla sotto stretta sorveglianza finché lui non si sarà ripreso.

Farah torna a casa e dice a suo figlio di non rivelare a Gonul dove hanno passato la notte.

Farah in pericolo negli episodi settimanali della nuova dizi turca

Ali Galip non può ancora alarsi da letto, ma si sente molto meglio. L’uomo insiste con il figlio Kaan affinché lui esca con i cugini, per dimostrare a tutti che la famiglia sta bene.

Tahir conduce Farah in un appartamento situato ai piani alti e le chiede di pulire i vetri. Mentre lei si dedica a questo lavoro, lui la fa inciampare. Farah rischia di cadere, ma all’ultimo momento lui la afferra per un braccio e la salva.