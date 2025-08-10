Nuovo cambio programmazione Mediaset, che interesserà la serie tv turca Io sono Farah. I vertici di Cologno Monzese hanno deciso per una sospensione della soap il cui titolo originale è Adim Farah, che non sarà trasmessa nel daytime quotidiano di Canale 5 per la settimana di Ferragosto.

Io sono Farah non in onda dall’11 agosto, i motivi

Previsto un nuovo cambio programmazione per le reti Mediaset nella settimana che va dall’11 al 17 agosto 2025. La novità in daytime riguarderà la messa in onda della nuova dizi turca di Canale 5 Io sono Farah, che verrà sospesa nella settimana di Ferragosto.

La serie ha già dimostrato in queste poche settimane di programmazione, di avere tutti gli “ingredienti” per conquistare anche il pubblico italiano, ed è per questo motivo che i vertici di Cologno Monzese hanno optato per una sospensione, che permetterà di preservare i nuovi episodi inediti a un periodo in cui i telespettatori italiani saranno di nuovo davanti alla TV. La settimana centrale di agosto infatti, è tipicamente dedicata a un periodo di vacanza, e sarebbero molti coloro che rischierebbero di perdersi fasi salienti delle vicende di questa soap seguitissima.

Io sono Farah sospesa, cosa vedremo al suo posto?

Come sempre accade, i vertici Mediaset hanno pensato anche a coloro che trascorreranno la settimana di Ferragosto a casa, proponendo un pomeriggio comunque ricco di serie TV emozionanti.

Il pomeriggio di Canale 5 per la settimana centrale del mese sarà così articolato:

ore 13:44 le repliche di Beautiful

le repliche di Beautiful ore 14:21 Forbidden fruit

Forbidden fruit ore 15:10 maxi episodio If you love

maxi episodio If you love ore 16:57 doppio appuntamento con La forza di una donna

Io sono Farah tornerà invece a occupare il suo posto nella programmazione di Canale 5 a partire da lunedì 18 agosto.

Curiosi di scoprire cosa accadrà nei nuovi episodi inediti presto in onda su Canale 5? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Io sono Farah.