Lo scorso 8 agosto è andata in onda la puntata numero 16 della serie tv turca Io sono Farah. Subito dopo è arrivata la notizia dello stop per la settimana di Ferragosto, e i fans pensavano di poterla ritrovare nel pomeriggio di Canale 5 dopo una breve assenza. Ma l’amata dizi turca non solo non si è ripresentata il 18 agosto, ma prosegue non compare neppure nella programmazione Mediaset di settembre. Quando tornerà?

Io sono Farah, appuntamento rimandato a novembre?

Le notizie che abbiamo al momento non ci permettono di fare previsioni sicure sul ritorno della soap turca Io sono Farah. Tutto quello che sappiamo è che la serie tv non è stata inserita nel palinsesto di settembre, che tra l’altro vedrà ridimensionata anche l’altra dizi “La forza di una donna”.

Con il ritorno di Uomini e donne e della striscia quotidiana di Amici 25 il palinsesto feriale di Canale 5 subirà importanti modifiche, e anche La forza di una donna (che si avvicina al gran finale dopo lo sprint estivo che l’ha vista protagonista del pre-serale Mediaset) sarà ridotta.

Tra i grandi ritorni d’autunno ci sarà anche quello di Io sono Farah? Come anticipato La forza di una donna si avvia verso il gran finale, e non possiamo escludere che sia proprio la “cugina” turca a prendere il suo posto in daytime. Ma attenzione però, perché in realtà le serie turche ormai prossime a scrivere la parola “fine” sono due, e oltre a quella che vede al centro le vicende di Bahar c’è anche quella incentrata sulla giudice Güzide.

Anche Tradimento infatti, dopo una lunga pausa, tornerà a tenerci compagnia il 29 agosto in versione serale il venerdì su Canale 5 con gli ultimi episodi. Il finale Tradimento è previsto a novembre: i vertici di Cologno Monzese destineranno proprio a Io sono Farah la prestigiosa fascia oraria del venerdì sera?

Visto il grande successo che la serie ha ottenuto nelle poche settimane di programmazione prima della pausa estiva, riteniamo abbastanza “scongiurata” l’ipotesi che i vertici di Cologno Monzese possano prevedere un futuro sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, e ci appare molto più probabile che le riservino un posto sulla rete ammiraglia del Biscione.

Io sono Farah tornerà quindi in daytime, al posto de La forza di una donna, oppure con episodi serali il venerdì, subito dopo la fine di Tradimento? Al momento la sola cosa sicura è che i fans della dizi turca dovranno avere ancora un po’ di pazienza, perché in ogni caso dovremmo attendere qualche settimana per ritrovare le vicende di Farah.

Nel frattempo però, vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati e non perdervi le ultime news della serie tv turca.