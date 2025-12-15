Sicuramente è un regalo di Natale molto gradito quello che Mediaset farà ai tantissimi fans della serie tv Io sono Farah. Dopo la sospensione autunnale e alcune puntate andate in onda su Canale 5 in prima e seconda serata, il serial turco è approdato il 15 dicembre nel daytime della rete ammiraglia Mediaset. A partire da lunedì 22 poi, ci regalerà episodi quotidiani in versione maxi e il consueto appuntamento serale del venerdì. Tutte le news sul cambio palinsesto e sui nuovi orari della dizi che ha conquistato il pubblico italiano.

Cambio palinsesto Mediaset: Io sono Farah, puntate maxi su Canale 5

La settimana di Natale porta, come sempre, qualche variazione nel palinsesto Mediaset. Complice la sospensione temporanea dei due programmi condotti da Maria De Filippi – Uomini & Donne e Amici 25 – si verrà a creare un vuoto nello slot pomeridiano della rete ammiraglia di Cologno Monzese, nel quale saranno inseriti episodi Io sono Farah in versione extra-large.

Io sono Farah cambia orario e allunga dal 22 dicembre

A partire da lunedì 22 dicembre, la dizi turca Io sono Farah avrà maggiore spazio nel palinsesto pomeridiano di Canale 5. La serie con Demet Özdemir e Engin Akyürek ci regalerà due episodi ogni giorno, che prenderanno il via alle 14:45 circa, subito dopo Forbidden fruit, e ci terranno compagnia fino alle 16:25, quando il timone passerà a un altro serial turco, La forza di una donna.

Potremmo così contare su puntate extra-long, che permetteranno alla trama di fare un notevole passo in avanti. Questa scelta dovrebbe rivelarsi decisiva anche per garantire un maggior seguito alla serie su Farah, che finora ha fatto fatica a decollare con l’attuale programmazione, che fino alla settimana scorsa l’ha vista protagonista solo nella fascia serale del venerdì, al posto di Tradimento.

Io sono Farah nel pomeriggio di Canale 5 con puntate extra-long

La decisione dei vertici di Cologno Monzese di dare maggiore spazio in daytime alla soap turca Io sono Farah è sicuramente da considerarsi temporanea e destinata a subire ulteriori modifiche dopo le vacanze estive.

Con il ritorno di U&D e Amici, che dal 7 gennaio 2026 torneranno a occupare il loro spazio dopo le festività di fine anno, il serial turco riprenderà la consueta programmazione, con puntate nel daytime feriale dalle 14:00 alle 14:15 circa e l’appuntamento del venerdì sera in prime time.