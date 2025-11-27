La notizia della sospensione di Io sono Farah a settembre aveva lasciato l’amaro in bocca ai tantissimi fans. La soap opera turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek, dopo averci tenuto compagnia nei mesi estivi, aveva dovuto lasciare spazio ai consueti programmi autunnali della rete ammiraglia Mediaset. Ora però si prepara a tornare su Canale 5.

Il ritorno di Io sono Farah, c’è la data

Circolava già da qualche settimana la notizia che Io sono Farah sarebbe presto tornata su Canale 5, e ora è ufficiale. La dizi turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek si prepara a fare un ritorno in grande stile, andando a occupare la fascia oraria più prestigiosa: quella della prima serata.

Con la fine di Tradimento, prevista per venerdì 28 novembre, anche le vicende di Farah potranno ritrovare un loro spazio nel palinsesto di Canale 5. A partire dal venerdì successivo, ovvero dal 5 dicembre, anche questa serie tv turca tornerà a tenerci compagnia in prime time con episodi inediti.

Io sono Farah, dov’eravamo rimasti

La serie era stata interrotta dopo la messa in onda dei primi sedici episodi, che avevano conquistato una larga fetta di pubblico nella fascia pomeridiana. La messa in onda della soap riprenderà dal punto esatto in cui l’avevamo lasciata, ovvero dalla fase delicata nella quale la protagonista Farah si trova a fare i conti con il rischio di rimpatrio.

La mancanza del visto che le permetterebbe di rimanere in Turchia, è per il commissario Mehmet Koşaner un ottimo pretesto per rimandare la donna in Iran. Ma tornare nel suo Paese d’origine vorrebbe dire per lei dover rinunciare alle cure necessarie al figlio Kerim, affetto da una malattia grave. Il solo modo per rimanere in Turchia è quello di fornire al commissario tutte le informazioni sull’omicidio del collega sotto copertura Alperen.

In attesa di scoprire come si evolverà questa avvincente storyline, è possibile rivedere tutte le repliche delle puntate Io sono Farah su La5, ogni giorno alle 18:15 circa. Chi volesse fare un ripasso, in attesa dei nuovi episodi, potrà rivedere quelli già trasmessi in streaming anche sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Io sono Farah torna su Canale 5 con i nuovi episodi inediti

I nuovi episodi promettono di regalarci molte emozioni e colpi di scena. La serie turca che in estate in poche settimane ha conquistato il cuore dei fans è pronta a tenerci ancora a lungo con il fiato sospeso. Ricordiamo che Io sono Farah è composta da due stagioni, rispettivamente da 13 e 14 episodi, per un totale di 27 puntate da circa 140 minuti ciascuna. Come sempre accade, nella versione italiana gli episodi sono stati ridotti a una durata di 40/45 minuti, per un totale di oltre 90 puntate. Al momento Mediaset ne ha trasmesse solo 5. Alla luce di ciò possiamo immaginare che la soap turca, che andrà in onda con episodi solo il venerdì sera, ci terrà compagnia per diversi mesi.