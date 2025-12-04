Come preannunciato Io sono Farah, la soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek tornerà a tenerci compagnia venerdì 5 dicembre su Canale 5. La serie prenderà il posto lasciato libero da un’altra dizi turca, Tradimento, che si è chiusa il 28 novembre con il gran finale di sempre. I tre episodi serali prenderanno il via alle 21:55 e ci terranno compagnia fino alle 00:27 circa. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Io sono Farah, trame del 5 dicembre: la protagonista accetta di testimoniare

Le nuove puntate Io sono Farah riprenderanno dal momento esatto in cui la messa in onda della soap turca si è interrotta ad agosto. Rivedremo quindi la protagonista costretta a prendere una decisione importante: collaborare con la polizia o essere rimpatriata in Iran? La mancanza di documenti, la necessità di rimanere in Turchia per poter curare il figlio malato e le pressioni che il Paese natale della donna farà alle autorità turche saranno decisivi.

Farah deciderà di rilasciare una dichiarazione all’ispettore Mehmet.

Tahir affronta Farah nei prossimi episodi della dizi turca

La scelta della protagonista non piacerà affatto a Tahir, che arriverà a proporle di fuggire via insieme. Farah però sarà ben consapevole che solo rimanendo in Turchia potrà curare il figlio malato, e rifiuterà la sua offerta. A quel punto l’uomo la inviterà ad andarsene.

In seguito anche Vera cercherà di far fare un passo indietro alla donna, ma la sua decisione sarà irremovibile. Nel frattempo Farah si sarà trasferita a casa di Tahir con il figlio, ma la sua scelta la priverà anche di un tetto sulla testa. Confusa e amareggiata la donna vagherà per strada.

Tahir la troverà e la inviterà a salire sulla sua auto, e tenterà per l’ennesima volta di farle cambiare idea. Farah però affermerà che la sua unica salvezza sarà quella di collaborare con le forze dell’ordine.

Testimonianza inattendibile: la svolta choc a Io sono Farah

Dopo aver perso anche una casa, Farah si troverà ad affrontare una situazione davvero inaspettata. Il procuratore – dopo aver scoperto che la donna è una clandestina e che è stata la famiglia Akinci a pagare le cure per il figlio malato – si rifiuterà di convalidare la sua deposizione. Farah sarà considerata una testimone non attendibile!

Se da un lato questa decisione farà tirare un sospiro di sollievo a Tahir, dall’altro creerà un clima di terrore in Farah. Visto che la sua deposizione non servirà, la donna inizierà a temere che la procura possa decidere per il suo rimpatrio.

Cos’altro accadrà nella serie tv turca Io sono Farah?

Per Tahir i guai non potranno certo dirsi finiti.

Un nuovo grattacapo arriverà quando Ali Galip scoprirà di aver perso uno dei suoi carichi, e sospetterà che dietro quanto accaduto vi possa essere lo zampino dell’uomo. Sarà davvero così?