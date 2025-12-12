Io sono Farah, la soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek tornerà a tenerci compagnia venerdì 12 dicembre su Canale 5. I tre episodi serali prenderanno il via alle 21:25 e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Io sono Farah, trame del 12 dicembre: la protagonista telefona a Vera

Nel nascondiglio in cui si trovano Farah e Kerimsah tutto sembra tranquillo. La protagonista però non riesce a tollerare più l’attesa e – contravvenendo alle disposizioni di Tahir – telefona a Vera per avere notizie di Bekir.

Parlando con la donna, Farah rivela i dettagli sull’aggressione subita da Bekir, e dei suoi tentativi di difesa quando lui ha tentato di ucciderla. Vera si mostra sorpresa e afferma di non avere avuto idea che Bekir l’avesse aggredita.

Quando Tahir scopre che Farah ha telefonato a Vera si arrabbia moltissimo, e ribadisce che aveva escogitato un piano per prendersi lui la colpa del ferimento dell’uomo. La protagonista intuisce però che Tahir le nasconde qualcosa, e pensa che l’arresto di Kaan non sia veramente avvenuto a seguito di una rissa, come Tahir le ha raccontato. Quando lo affronta, lui ammette di aver consegnato alla polizia la pistola dell’omicidio.

Tahir pronto ad affrontare Ali Galip nei prossimi episodi della dizi turca

Tahir è convinto che Ali Galip voglia vendicarsi, dopo che lui ha consegnato alle forze dell’ordine la pistola con cui è stato ucciso Alperen e fatto così arrestare Kaan. Tuttavia decide di presentarsi ad Ali e andare così incontro al suo destino.

Tahir è pronto a pagare le conseguenze del suo tradimento, ma un nuovo colpo di scena sta per rimettere di nuovo tutto in discussione. Quando l’uomo arriva alla vecchia casa di Galip, scopre infatti che Kaan è stato rilasciato, perché la pistola che lui aveva consegnato alla polizio non sembra essere l’arma del delitto. Cos’è accaduto? Tahir – sempre più sconcertato – non sembra trovare una spiegazione, e vaglia tutte le ipotesi.

Perihan tradita nelle prossime puntate Io sono Farah?

Gönul è in ansia perché non riesce a contattare Kaan, quando un nuovo fatto la porta a preoccuparsi anche di sua madre Perihan. Mentre la ragazza è al lavoro, riceve infatti una telefonata della collega di sua madre, che la informa che la donna non si è presentata al lavoro.

Decide così di andare a casa sua, e la trova in crisi: Perihan piange e – davanti alle domande della figlia – rivela che ha visto il marito in compagnia di Vera, la sua ex. In preda alla gelosia, la donna finisce per svelare alla figlia i veri motivi per cui l’ha messa al mondo, mandando Gönul ancora più in crisi.

Spoiler Io sono Farah: la protagonista sposa Tahir?

Nell’ultima puntata Io sono Farah in onda venerdì 12 dicembre, assisteremo a un vero e proprio colpo di scena che potrebbe cambiare per sempre il corso degli eventi.

Il destino della protagonista è sempre più appeso a un filo: dopo che Farah è stata considerata una testimone inattendibile, la sua permanenza in Turchia è sempre più a rischio. Fortunatamente per lei però, Tahir ha pronta una soluzione che le permetterebbe di risolvere tutti i suoi problemi: sposandola le darebbe l’opportunità di ottenere la cittadinanza turca e cancellare il rischio di essere rimpatriata in Iran.

L’uomo – dopo aver ascoltato tutta la storia di Farah – è pronto a riconoscere anche Kerim come suo figlio, e Ali Galip e Vera sono convinti che questo matrimonio potrebbe accelerare le pratiche per ottenere la cittadinanza turca.

Cos’altro accadrà nella serie tv turca Io sono Farah?

Mehmet accompagna Kaan alla tenuta degli Akingi, mentre Ali Galip va da Orhan e lo minaccia. Se il commissario capo dovesse indagare più a fondo, potrebbe finire per portare alla luce dei dettagli sul suo passato che metterebbero a rischio anche i suoi rapporti con il padre adottivo. In seguito Galip rientra alla tenuta, e ordina a Tahir di uccidere Mehmet.

Intanto Farah parla con quest’ultimo e – in via del tutto confidenziale – le rivela cosa ha visto la notte dell’omicidio di Alperen. Quando Mehmet scopre che sono stati esplosi due colpi di pistola, torna sulla scena del crimine con Ilyas. I due trovano anche il secondo proiettile, chiarendo finalmente cosa è veramente accaduto: il proiettile che ha ucciso Alperen non proveniva dalla pistola di Kaan, ma dalla seconda arma.

Un riepilogo delle puntate precedenti: i video degli episodi del 9 e 10 dicembre

La dizi turca Io sono Farah, oltre all’appuntamento del venerdì in prime time. prosegue anche con gli episodi in onda il martedì e il mercoledì a mezzanotte. Ecco i video delle puntate trasmesse il 9 e il 10 dicembre su Canale 5.

Mehmet va a cena con Bade e si convince che la famiglia Akinci è implicata nell’omicidio di Alperen, così chiede a Ilyas di procurarsi i tabulati telefonici di tutti i membri della famiglia.

Mentre Kaan viene trattenuto dalla polizia, Farah deve affrontare Bekir che tenta di ucciderla. Farah riesce a difendersi e a ferire gravemente Bekir.