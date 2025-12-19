Io sono Farah, la soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek prosegue nella nuova fascia oraria pomeridiana, e con un appuntamento extra anche martedì 23 dicembre in prime time su Canale 5. Il serial turco sarà oggetto di diverse variazioni nel palinsesto Mediaset, e non andrà in onda né per Natale né per Santo Stefano in daytime, ma ritornerà sui nostri teleschermi venerdì 26 dicembre in prima serata. Cosa accadrà negli episodi settimanali? Scopriamolo insieme.

Io sono Farah, trame al 26 dicembre

Le nozze tra Farah e Tahir sono ormai imminenti, e alla tenuta degli Akingi tutto è già pronto per l’evento. Alla cerimonia saranno presenti anche Gönul e Perihan. La ragazza si imbatte in Kaan, che le svela il rapporto che c’è tra Farah e la sua famiglia.

La scoperta di Gönul nei prossimi episodi della dizi turca

Gönul è profondamente delusa dal comportamento di Farah. Per questo motivo chiede a suo fratello di ospitarla qualche giorno. Mentre è da sola a casa di Mehmet la ragazza trova il fascicolo sul caso di Kaan, e fa un’importante scoperta: il ragazzo non è responsabile dell’omicidio di Alperen!

Nel frattempo Mehmet scopre di essere stato sospeso dal servizio a tempo indeterminato, e di dover affrontare un procedimento a suo carico. Nonostante la sospensione, l’uomo decide di presentarsi a casa di Ali Galip per fare chiarezza sulla sparatoria. Non solo viene cacciato via in malo modo, ma subito dopo riceve anche un richiamo da parte di Hamza.

Spoiler Io sono Farah

Orhan si incontra con Ali Galip, e gli dice che è giunto il momento di mettere a tacere tutto ciò che è accaduto in passato. Grazie a un flashback scopriamo che Orhan, da giovane, era rimasto ferito da due pallottole nel tentativo di proteggere Vera. A sparare era stato Ali Galip, poco dopo che Orhan aveva accidentalmente ucciso il padre di Mehmet.

Farah cerca una nuova casa, mentre Tahir prende ufficialmente possesso del suo nuovo locale, facendo infuriare Bekir. Farah e Tahir si accordano per cenare insieme, ma prima la neo sposa vuole recarsi a casa di Vera per informarla che Ali Galip ha chiesto al marito di uccidere Mehmet. La protagonista spera di convincere Vera a fare pressioni sul marito, ma Bade ascolta la loro conversazione. Il commissario si reca a casa di Tahir e lo provoca, finché quest’ultimo esasperato non gli spara. La tragedia viene solo sfiorata, visto che il commissario si era premunito di giubbotto antiproiettile. Tahir lo manda via, e subito dopo, in evidente stato di alterazione, litiga anche con Farah.

Poco dopo pentito, cerca un modo per far pace con la moglie. Tahir la porta nel nuovo locale e le promette una lunga vita felice insieme. Lei però è di tutt’altro avviso, e gli fa notare che tra loro non potrebbe mai funzionare.