Grande attesa per il debutto di Io e te di notte. Il programma, condotto da Pierluigi Diaco e in onda nella fascia pomeridiana sui canali Rai, ha avuto un gran successo, tanto da essere riproposto in seconda serata. La prima puntata andrà in onda sabato 14 settembre 2019 su Rai Uno alle ore 23:55. Di seguito tutte le anticipazioni e gli ospiti del primo appuntamento.

Io e te di notte, prima puntata: anticipazioni e ospiti

Sabato prossimo, in seconda serata, andrà in onda la prima puntata di Io e te di notte, programma condotto da Pierluigi Diaco con Sandra Milo e Valeria Graci. Il programma è stato riproposto in seconda serata dopo l’ottimo successo ottenuto all’esordio sui canali Rai.

Diaco punta subito su un super ospite per il primo appuntamento di Io e te di notte. Nello studio ci sarà – udite, udite – Rocco Siffredi. Il famoso attore di film a luci rosse aprirà la prima puntata del programma condotto da Pierluigi Diaco.

Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, Siffredi è tornato al suo lavoro e si è un po’ allontanato dalla televisione. Da Diaco racconterà la sua nuova vita e come procede la sua carriera.

Io e te di notte, le parole di Pierluigi Diaco

In un’intervista rilasciata al Corriere della sera, Pierluigi Diaco ha dichiarato:

Rispetto alla versione pomeridiana farò dei cambiamenti minimi, accorgimenti per renderlo più serale. Si inizierà con una mia intervista faccia a faccia, poi La posta del cuore di Sandra Milo e una parte dedicata agli amori over nati nel digitale. Poi ci sarà il monologo di Valeria Graci

Nel cast ci saranno anche il press agent Enrico Lucherini, la scrittrice Melissa P., in veste di astrologa, l’esperto di gossip Santino Fiorillo e la scrittrice Paola Tavella. Quest’ultima darà la buonanotte ai telespettatori con una lettura.

L’appuntamento è previsto per sabato 14 settembre 2019 su Rai Uno alle 23:55.