Tutto pronto per il debutto di “Io e te“, nuovo programma estivo in arrivo nel pomeriggio di Rai1 con Pierluigi Diaco, Sandra Milo e Valeria Graci. Ecco le anticipazioni e tutte le novità!

Io e te con Pierluigi Diaco su Rai1

Al via da lunedì 17 giugno 2019 nella fascia oraria dalle 14.00 alle 15.40 “Io e te”, il nuovo programma estivo di Rai1 condotto da Pierluigi Diaco insieme a due compagne di viaggio, Sandra Milo e Valeria Graci. In onda dal lunedì al venerdì, il programma è una delle novità del palinsesto estivo dell’azienda di Viale Mazzini che ha pensato bene di fare compagnia ai telespettatori con un programma suddiviso in tre blocchi.

Il primo blocco si chiama “Ad armi pari“. Si tratta di un confronto con toni pacati e gentili dove Pierluigi Diaco, Sandra Milo e Valeria Graci saranno moderatori. Al centro del dibattito alcuni degli argomenti più caldi del momento; si parla quindi di temi attualità, ma anche di temi di cui gli italiani chiacchierano tra una granita e un gelato sotto gli ombrelloni. Spazio quindi ad argomenti della vita di tutti i giorni, ma anche legati al costume e alla società.

In studio ci saranno due squadre di opinion leader composte da quattro opinionisti pronti a confrontarsi. Durante questo blocco del programma, inoltre, è sempre aperta una finestra sui luoghi e le location più curiose e divertenti della stagione come: centri benessere, piscine pubbliche o di condominio, centri anziani, luoghi di ricreazione, stabilimenti balneari, parchi pubblici.

Io e te 2019 su Rai1: il format del programma

Il secondo bloco del programma si chiama “Come nella favole” e vedrà i tre moderatori – conduttori Pierluigi Diaco, Sandra Milo e Valeria Graci soffermarsi sui sentimenti e sulle storie d’amore. Diaco si occuperà di intervistare una coppia pronta a raccontare la loro storia d’amore tra affetti, fisicità ed emotività. Non mancheranno durante il racconto alcuni dettagli come foto di nozze, dei nipoti e della casa dove hanno deciso di costruire il loro amore.

Alle due donne Sandra Milo e Valeria Graci toccherà, invece, occuparsi della posta del cuore. Si tratta di un momento che vedrà la celebre attrice rispondere in diretta alle lettere invite dalle telespettatrici. Infine il terzo ed ultimo blocco vedrà Pierluigi Diaco impegnato ad intervistare un personaggio, pronto a raccontarsi a cuore aperto. Tra i primi ospiti annunciati: Bruno Vespa, Lino Banfi, Francesco Giorgino, Paola Perego e tanti altri.