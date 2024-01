Dopo il successo in tv di Io Canto Generation, è già tempo di pensare ad una nuova edizione del programma condotto da Gerry Scotti. Sono infatti aperti i casting per cercare i futuri giovani talenti del canto. Vediamo insieme come partecipare e quali sono le novità della prossima edizione.

Io Canto Generation, al via i casting con una novità: come fare per iscriversi

Dal 22 novembre al 27 dicembre 2023, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la quinta edizione di Io Canto, chiamata Generation per segnare una svolta rispetto al passato. Il programma, realizzato da RTI, ha visto la regia e la direzione artistica di Roberto Cenci. I Casting sono a cura di SDL2005 che già in questi giorni ha aperto le sue porte. Come reso noto sul loro profilo instagram, la prossima edizione vedrà un’importante novità:

“Sono aperti i casting della nuova edizione di “Io Canto Generation” questa volta però, con una grande novità! Avrete l’opportunità di partecipare insieme ad un vostro parente, l’importante è che sappia cantare”.

Ma come fare per candidarsi? Basta inviare un’e-mail a [email protected] o visitare il sito sdl.tv. Possono partecipare i ragazzi che hanno tra i 10 e i 14 anni e che abbiamo qualcuno in famiglia che sia bravo a cantare come loro.

La vincitrice del 2023

Durante le sei puntate della scorsa edizione di ‘Io Canto Generation’, abbiamo visto alcuni giovani cantanti esibirsi in hit del passato e successi moderni. A giudicarli, c’erano Claudio Amendola, Michelle Hunziker, Al Bano (sostituito da Chiara Tortorella nella terza puntata) e Orietta Berti. Ogni ragazzo era seguito da coach di esperienza: Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Cristina Scuccia, Mietta e Benedetta Caretta. A vincere il programma è stata Marta Viola. La 14enne aveva duettato in finale con la sua caposquadra Benedetta Caretta sulle note di ‘Surrender‘.