È andata in onda ieri, mercoledì 22 novembre 2023, la prima puntata di “Io Canto Generation” il programma condotto da Gerry Scotti. Sei appuntamenti dove ventiquattro ragazzi e ragazze, tra i 10 e i 15 anni, suddivisi in sei squadre si affronteranno in una gara canora ad eliminazione per aggiudicarsi la vittoria finale. Il talent show vede, oltre alla conduzione di Scotti, anche la presenza di una giuria e di capisquadra.

Io Canto Generation, chi è stato eliminato, vincitori e classifica del 22 novembre

“Io Canto Generation” è un format che ha appassionato fin da subito il pubblico sui social che è impazzito per i bambini e la prima classifica rispecchia in gran parte il loro giudizio. Le sei squadre capitanate da Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta hanno regalato emozioni a non finire. A stabilire la classifica finale, oltre alla giuria composta da Orietta Berti, Michelle Hunziker, Albano e Claudio Amendola, è stato anche il pubblico in studio composto da 100 spettatori che hanno votato con un telecomando. Andiamo a scoprire qual è la squadra che in questo primo appuntamento ha saputo conquistare il pubblico.

Classifica prima puntata Io Canto Generation 2023

La classifica della giuria ha visto come vincitore Fausto Leali di un soffio davanti a Cristina Scuccia (156 a 155), con Mietta al fanalino di coda. Il pubblico però ha avuto il potere di ribaltare il risultato ed il punteggio finale. Gerry Scotti si è anche divertito con una battuta: “Quanto ho inviato i miei amici Amadeus e Carlo Conti per chiamare le posizioni in classifica, ma non mi hanno mai fatto fare il festival”.

1) 194 punti per la squadra di Cristina Scuccia

Davide Di Domenico 11 anni,

Aurora Castellani 13 anni,

Rocco Pepe 14 anni,

Ashley Bocar 12 anni

2) 178 punti per la squadra di Fausto Leali

Nicole Malizia di 13 anni

Andrea Urru 13 anni,

Sophia Marino di 13 anni

Samuele Spina di 14 anni

3) 173 punti per la squadra di Benedetta Caretta

Eric Koci 12 anni,

Maria D’Amato 14 anni

Sofia Leto 14 anni

Marta Viola 14 anni

4) 156 punti per la squadra di Anna Tatangelo

Andrea Carpinteri 13 anni

Lorenzo Sebastiano 14 anni

Carola Boccadoro 13 anni

Laura Pizio 13 anni

5) 136 punti per la squadra di Iva Zanicchi

Nicole Corrente 12 anni,

Pietro Agnello 14 anni,

Lorenzo Zambolin 12 anni,

Giulia Murrai 14 anni

6) 135 punti per la squadra di Mietta

Elia Pedrini 10 anni,

Angelica Zina Cottone 12 anni,

Marta Di Domenico 14 anni,

Daniele Mattia Inzucchi 14 anni

Chi è stato eliminato e vincitori

Una volta vista la classifica si esibiscono nuovamente i quattro concorrenti della squadra di Mietta partendo da Elia Pedrini con “Se Telefonando”. Segue Angelica Zina Cottone che ripropone il suo cavallo di battaglia “Vivimi”, successivamente tocca a Marta Di Domenico. Chiude lo spareggio Daniele Mattia.

La giuria sceglie di salvare Elia Predini di 10 anni, il più giovane dei concorrenti di questa edizione. Il secondo a salvarsi dall’eliminazione con il voto del pubblico è Daniele Mattia Inzucchi. Ad abbandonare la gara sono le due ragazze: Angelica e Marta.

