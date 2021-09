Salvatore Esposito, il Genny Savastano di Gomorra, debutta come scrittore con il libro “Lo sciamano“. In attesa della quinta ed ultima stagione della serie cult, ideata da Roberto Saviano, l’attore è arrivato al Festival del Cinema di Venezia ’78 per presentare la sua prima opera letteraria.

In esclusiva ai microfoni di SuperGuidaTv, l’attore napoletano ha raccontato la grande emozione di partecipare alla 78esima edizione del Festival di Venezia in occasione dell’Hollywood Celebrity Lunch dove ha presentato il suo primo libro “Lo Sciamano”. “E’ un qualcosa che mi ha sorpreso e che non mi sarei mai aspettato” – rivela l’attore che ha sentito il bisogno di raccontare storie e dare vita a nuovi personaggi. Per il suo debutto come scrittore ha puntato su “Lo sciamano“, un thriller coinvolgente in cui ci ha messo qualcosa di suo dal punto di vista umano e creativo cercando di renderlo qualcosa di unico e di non già sentito. Un libro che ha tutte le carte in regola per diventare in futuro una serie o un film.

Impossibile non parlare di Gomorra, la serie che ha conquistato il mondo e che si prepara a salutare i telespettatori con la quinta ed ultima stagione in uscita nei prossimi mesi. L’attore che presta il volto a Genny Savastano, durante la nostra intervista, non ha rivelato nulla sul suo personaggio, ma ha anticipato “sarà qualcosa di emozionante e tosto. Sarà una stagione di altissima qualità con tanti colpi di scena”.

In attesa dei nuovi episodi di Gomorra, ecco per voi l’intervista esclusiva di Salvatore Esposito.

Salvatore Esposito, l’intervista

Siamo con Salvatore Esposito, Festival di Venezia alla Hollywood Celebrity Lunch. Hai presentato il tuo primo romanzo “Lo Sciamano”. Qual è l’emozione di essere qua non in veste d’attore, ma per la prima volta di scrittore?

Una grandissima emozione, è un qualcosa che mi ha sorpreso e che non mi sarei mai aspettato. E’ la mia terza volta qui a Venezia, ma è la prima volta che sono qui per un romanzo e quindi…è qualcosa che non mi sarei mai aspettato in vita mia!

Un romanzo di genere con tante cose all’interno. Ci hai anche anticipato che sarà parte di una collana con altre storie del tuo protagonista. Come mai hai sentito l’esigenza di iniziare questa saga tutta tua?

Ho una serie di racconti, storie e personaggi che mi piacerebbe raccontare e a cui dare vita. Lo sciamano era uno di questi e sono convinto che lo sviluppo possa amplificare assolutamente quella che è la vita di questo personaggio e del romanzo.

Si dice che un attore interpreta il personaggio che viene pensato e scritto da qualcun altro, segue le indicazioni del regista poi magari ci mette del suo. Tu in questo caso sei scrittore quindi è proprio un personaggio tuo. Quanto c’è di Salvatore Esposito in questo sciamano?

Intanto nella parte creativa, ma c’è qualcosina nella parte umana, anche se ho cercato di renderlo quanto più unico possibile. Ho cercato di rendere il racconto stesso, nonostante fosse un racconto di genere legato al mondo del thriller, che non risultasse banale e già visto.

Senti ma c’è già il progetto di una trasposizione cinematografica o televisiva per il romanzo?

Non c’è niente di ufficiale, ma vediamo….

Di ufficiale c’è che tra poco tornerai con l’ultima stagione di Gomorra attesissima dai fan. Come troveremo il tuo Genny Savastano?

Bella domanda! Ti toccherà aspettare qualche mese per vederlo. Top secret, ma vi posso dire che nonostante sarà l’ultima stagione sarà qualcosa di emozionante, di veramente tosto. Sarà di altissima qualità, come lo sono state le altre stagioni, e sarà ricchissima di colpi di scena. Quindi “state senza pensieri”.

Avete pianto con i tuoi compagni di set per la fine di questo viaggio insieme? Che emozioni c’erano l’ultimo giorno di riprese?

Guarda ho fatto un video sui miei social dove ho raccontato quello che è stato il mio ultimo giorno di riprese. L’ho definito come la fine di una storia d’amore dove da un lato sei felice perché sei libero, puoi vivere nuove emozioni, nuovi percorsi e strade, ma dall’altro sei triste perché si chiude un cerchio, si lascia un personaggio e una storia, ma si va avanti.

Intervista Video a Salvatore Esposito