Rose Villain ha incantato tutti con la sua voce e la sua bellezza al Festival di Sanremo 2024 e ci ha raccontato cosa ha provato nel corso di un’intervista. La cantante, che ieri sera si è esibita come sesta nella scaletta del festival, ha risposto alle nostre domande sul significato del suo brano e soprattutto su cosa proverà a duettare con un’icona del rock come Gianna Nannini. Vediamo insieme cosa ci ha detto.

Intervista a Rose Villain in gara a Sanremo 2024 con ‘Click Boom’

Noi di SuperGuidaTv, abbiamo intervistato Rose Villain e le abbiamo chiesto cosa significa la sua canzone ‘Click boom’.

Emblematico è un verso, l’amore è come un proiettile.

“Volevo parlare di questo lato dell’amore, perché nelle canzoni in genere o si parla di cuori spezzati o di un amore incredibile. Volevo parlare di quell’amore che è più naturale possibile, imperfetto, dove tue caratteri si devono scontrare perché anche se c’è un sentimento profondo ci sono degli ostacoli e delle difficoltà che non per questo tolgono alla grandezza e allo splendore“.

Nella serata delle cover duetterai con Gianna Nannini.

“Io sono troppo fan di Gianna e ancora non ci posso credere che duetteremo insieme anche perché l’anno scorso ho cantato ‘America’ con Rosa Chemical e sembra quasi uno scherzo che adesso canto proprio con lei. Abbiamo mandato la richiesta, io ci speravo ma in realtà è andata che ha sentito un mio singolo ‘Io, me e ad altri guai’ e ha detto ma questa chi è? È Rose, le hanno risposto. E lei ha detto: “Voglio andare a Sanremo con lei“.

Che significa essere una donna nella musica italiana, si fa fatica o le cose stanno cambiando?

“Sicuramente si fa un po’ più fatica ma come in qualsiasi ambito però vedo un bel chiarore, le cose stanno cambiando. Noi donne ci stiamo riappropriando del pop e lo stiamo facendo con confidence e con voglia di spaccare. Daje“.