Parte (2/2) Come diceva Frank Sinatra :"Si vive una volta sola, ma se lo fai nel modo che lo fa Aida Nizar o Frank Sinatra una volta è abbastanza!" E se vai a @destinoibiza ancora di più!! DI QUANTE PERSONE DEVO RINGRAZIARE NON MI BASTAVA FARE SOLO UN POST … POICHÉ , Non potevano mancare Mery e Gonzalo , gli adetti alla sicurezza , e ai bagagli ,SEMPRE COSÌ PRECISI IN TUTTO QUELLO CHE FANNO !! NON MI BASTERÀ una vita per ringraziare al grande Giuseppe, il direttore,per Fare di questo posto un sogno … IL SUO FASCINO FA SÌ CHE TUTTO QUESTO, FUNZIONI ALLA GRANDE , IN MODO GENIALE, PERCHÉ LUI È GENIALE !! …. GRAZIE A TUTTI PER FARMI SENTIRE A CASA … E come posso dimenticarmi di Nahuel , Denis… davvero in gamba … PER TUTTO QUESTO È TANTO ALTRO, ADORO QUESTO PARADISO CHE CONSIGLIO A TUTTI QUELLI CHE VOGLIONO GODERE SENZA CONFINE… olaslopez @gon_ab @jm_luke_photography @olgathefeline La boutique affascinante con dei vestiti pazzeschi di @cristinaramirez4783 @mariabelmontem E scusate se mi dimentico di qualcuno, ma siete tutti nel mio cuore! @mariabalkisnic #postomeraviglioso #straordinario #incantevole ❤ #spettacolare #magnifico #solare #affascinante #indescrivibile #mozzafiato #aidanizar #adoromivida❤ #graziemille !!!!! e mi adorabile sempre al top @jorgehmcubas è la bellezza e dolcezza di Cafne che ti travolge e dopo la genialità de Virginia chi fa che tutto funzioni al top con n persone como Ivan sempre bello e lavoratrice al massimo con David elegante e massimo !!! 🇮🇹LA MIA PERLA DI SAGGEZZA OGGI; 🇮🇹 “ESSERE FELICI OGNI GIORNO È UNA QUESTIONE DI VOLERE ….. ESSERE MIGLIORI OGNI GIORNO È UNA QUESTIONE DI INTELLIGENZA!!!! Per questo dobbiamo ALLENARE LA NOSTRA MENTE SEMPRE” .. @ivanblancoalvarez3