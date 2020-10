E’ stato il primo eliminato di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante la sua breve permanenza, Fulvio Abbate ha fatto molto discutere per alcune sue affermazioni tanto da lasciare interdetti non solo gli altri inquilini ma anche il pubblico a casa. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Fulvio ha ripercorso la sua esperienza all’interno del programma senza risparmiare attacchi agli altri coinquilini. A partire da Elisabetta Gregoraci nei confronti della quale ha riservato parole al vetriolo. Sul flirt tra Elisabetta e Pierpaolo, Fulvio ha le idee ben chiare: “La sensazione è che Pretelli sia preso dalla Gregoraci. Credo che lei con questa storia stia rimodulando il suo profilo pubblico”. Si dice deluso anche di Patrizia De Blanck con cui aveva mostrato una certa complicità. Parlando poi di Guenda, Fulvio ci fa una inedita doppia rivelazione: “L’unica donna con chi se me lo avessero chiesto avrei fatto l’amore per assurdo era Guenda e l’ho detto anche a lei. Ha un potenziale erotico notevole. Io credo che Guenda fosse interessata a Pierpaolo che ormai però non è più disponibile. Non so quanto possa essere un interesse vero quello nei confronti di Morra”. Sembra che nessuno gli vada a genio e invece alla domanda chi salverebbe nella casa Fulvio fa due nomi. Cita Enock e Denis nei confronti dei quali ha speso parole di stima. Sulla possibilità di ripetere l’esperienza del reality Abbate non allontana questa ipotesi e si dice pronto per la prossima occasione. In attesa di rivederlo in TV, ci chiediamo cosa replicheranno i concorrenti alle sue dichiarazioni una volta usciti dalla casa. Andranno allo scontro o preferiranno passarci sopra?

Fulvio Abbate, intervista esclusiva

Fulvio, si aspettava di uscire? Com’è stato tornare alla realtà di tutti i giorni?

Uscire è stata per me una vera liberazione, cominciavo a sentire un clima irrespirabile per la banalità di quasi tutti i presenti. Ho affrontato l’esperienza da “persona”, temo che gli altri siano andati lì per scommettere sul proprio futuro professionale. Sinceramente, non mi aspettavo di trovare un livello umano e culturale così mediocre. Mi ha deluso molto Patrizia De Blanck, ritenevo che il suo affetto verso di me fosse vero, invece un istante dopo la mia uscita ha subito svenduto il sentimento che pensavo ci fosse tra di noi. Con lei ho avuto momenti di complicità e basterà rivedere i video per capire l’opinione che aveva degli altri, comune quasi del tutto alla mia.

Pur essendo uno scrittore e giornalista prima della sua partecipazione al Grande Fratello Vip forse il pubblico non la conosceva fino in fondo. Pensa di essere riuscito a dimostrare chi è veramente?

Il pubblico della letteratura è minoritario, esiguo. Affrontare il mare aperto di un format popolare e di massa come il “Grande Fratello Vip” mi ha permesso di arrivare anche a chi ignori che abbia scritto 25 libri e che sia un opinionista di politica e società. Tralasciando gli insulti, i messaggi che giungono in queste ore sono comunque davvero straordinari, testimoniano l’affetto e la stima di un ampio pezzo di mondo. Intuisco che la mia personalità e la mia sincerità siano arrivati molto bene. Anche l’amore per ciò che è complesso.

Cosa l’aveva convinta a partecipare al Grande Fratello Vip?

La curiosità umana prima ancora che culturale. Sono entrato nella casa con grande disponibilità, ho solo commesso un errore, che si è però rivelato poi una grande fortuna, perché mi ha permesso di uscire nel momento in cui il clima era diventato irrespirabile. Ho pensato cioè di poter essere sincero ed esprimere giudizi sulle persone in virtù di un dato anagrafico. E proprio questa schiettezza ha mandato ai matti la Gregoraci; da subito presentata come una Cleopatra, la cuspide del reality. In base alla mia percezione amichevole mi è sembrata invece una “larva”, cioè non mi sembra abbia mai brillato. Se non fossi stato libero, a quest’ora ritroverei ancora prigioniero della casa in attesa dello schianto dell’asteroide benefico. La sincerità mi ha permesso di uscire un istante prima di esplodere.

Dopo essere uscito dalla casa ha sparato a zero su quasi tutti gli inquilini a cominciare da Elisabetta Gregoraci con cui è andato giù pesante. Non pensa di essere stato prevenuto nei suoi confronti e di aver esagerato? Lei ha detto proprio ieri a Maria Teresa Ruta di non aver mai avuto con lei un confronto.

Non è vero. Mi sono subito accostato a Elisabetta Gregoraci, e abbiamo anche parlato molto, di arte e non di sciocchezze, le ho pure spiegato che nella mia battuta circa la “larva” non c’era alcuna cattiveria. Il punto è altrove: Elisabetta Gregoraci è convinta di essere la vincitrice già annunciata del programma, in più è circondata da persone che si pongono nei suoi confronti come attendenti, come già i boys di Wanda Osiris. Pensa di essere intoccabile, peccato per lei che, uscendo dalla casa, dovrà fare i conti con l’opinione che molti hanno della sua personalità, comprese le parole dell’ ex marito, allora le cose saranno diverse. Saranno delusioni, meglio, cavoli amari, altro che larve o nutrie.

Cosa pensa di questo flirt tra Pretelli e la Gregoraci?

Auguro loro figli maschi e figlie femmine. La sensazione è che Pretelli sia preso dalla Gregoraci. Mentre lei stia usando la storia unicamente per rimodulare il suo profilo pubblico.

Non ha avuto belle parole neanche nei confronti di Franceska Pepe. L’ha definita bugiarda e ha dichiarato che l’avrebbe svenduta dentro la casa. Eppure mi sembrava che prima dell’eliminazione lei in puntata l’avesse difesa contro tutti. Cosa le ha fatto cambiare idea?

Mi pento di averla difesa, è una persona bugiarda. Trovo ammirevole che riesca a inceppare il meccanismo che il gruppo che sta intorno proprio alla Gregoraci ha creato. E’ una persona non attendibile, davanti dice una cosa e al momento della resa dei conti asserisce il contrario. Non credo che abbia molte personalità come dicono gli altri, e non è neanche una provocatrice, non è semplicemente.

A proposito di Adua Del Vesco dopo il coming out di Gabriel Garko lei ha giustamente rivolto a lei delle domande che però sono state eluse. Pensa che tra Adua e Gabriel ci fosse un patto? Che idea si è fatto di questa vicenda?

Non conoscevo tutte le vicende che riguardavano Tarallo e la sua compagnia perché non mi occupo di gossip. Ho trovato scandaloso che una notizia da me ritenuta importante, mi riferisco al coming out di Gabriel Garko, sia caduta nel nulla. Poteva essere un messaggio significativo, politico, da far giungere ai ragazzi e alle ragazze che lottano per affermare se stessi e vivere liberamente la propria sessualità, la propria alterità rispetto alla norma ipocrita e bigotta. Pietoso che non abbia suscitato nemmeno una riflessione.

E’ stata poco apprezzata dal pubblico l’uscita che ha riservato ad Adua Del Vesco quando al suo riconoscersi grassa lei le ha risposto di dimagrire. Crede di essere stato indelicato? Cosa vuole replicare?

Non credo di essere stato indelicato, perdendo memoria della sua storia personale. Il discorso era riferito al contesto specifico della casa, dove tutti gli inquilini lamentano di ingrassare mangiando le patatine dello sponsor. Ad Adua ho risposto semplicemente di non mangiarle. Hanno pure detto che le avrei guardato il culo con desiderio, poveretti. L’unica donna che ho trovato desiderabile, per assurdo, era Guenda, l’ho detto anche a lei. Ha un potenziale erotico notevole.

Guenda in queste ore si è avvicinata molto a Morra.

Credo che Guenda fosse interessata a Pierpaolo, ormai però non è più disponibile. Non so quanto possa essere un interesse vero. Anche Guenda ha fatto un investimento andando al Gfvip, benchè trascinata dalla madre. Per altruismo, Maria Teresa Ruta dovrebbe farsi da parte lasciando la pista interamente a sua figlia. Che butti però via le ciglia finte, come segno di rivolta.

Ha definito Oppini il peggiore della casa. E proprio poche ore fa lui le ha dato del falso aggiungendo anche che la sua alleanza con la De Blanck è stata ragionata in considerazione del fatto che Patrizia è un elemento di forza all’interno della Casa. Cosa risponde?

Non contemplo l’esistenza di Oppini. Ha mostrato e continua a mostrare tracotanza da caporal maggiore, peccato per lui che nessuno gli abbia dato i galloni. Trovo insopportabile il livello culturale di Oppini, le cui battute sono pura paccottiglia pop, tra Paperissima, Sanremo e Striscia, “Dov’è Bugo”, “La luna nera” e altre miserie, compresa la difesa d’ufficio, non richiesta, di Anna Tatangelo. Non ho sentito neppure nulla di decoroso sul piano dell’ironia.

Anche Massimiliano Morra si è detto deluso del suo comportamento perché a suo dire colpevole di aver finto con lui. Se l’aspettava un giudizio di questo tipo?

Vergognoso. Ho difeso Morra, gli sono stato vicino tutto il tempo. Gli ho detto pure, in tutta sincerità, delle sue carenze culturali, che sono grandi, enormi. Non so cosa possa averlo offeso. A questo punto anche di Massimiliano Morra mi frega zero.

Pensa che gli altri gli stiano facendo il lavaggio del cervello?

Stanno tutti nel collocamento dello spettacolo e la percezione che abbiamo di loro è distorta. La loro unica preoccupazione è partecipare ad un gioco come fossero ad un colloquio di lavoro. Un’altra persona che mi ha deluso è stata Matilde Brandi.

Come mai?

Le sono stato vicino e le ho detto di abbandonare la dimensione materna per far venire fuori il suo potenziale erotico. Ogni volta che parlavo di questo aspetto gli altri non sono mai stati in grado di mettere a fuoco perché hanno paura di tutto ciò che fa riferimento all’eros e al sesso. Un ritardo culturale desolante. Ti cito anche un altro episodio. Franceska parlando con me e Massimiliano ha detto che le mancava il sesso perché le migliora l’umore. Io ho ricondotto questa mancanza ad una naturale dimensione dell’istinto. E’ arrivato Francesco Oppini e l’ha buttata come si dice in caciara parlando di “augelli”. Quando il livello è questo c’è ben poco da commentare. Resta solo il sogno della fuga, o dello schianto di un asteroide.

C’è qualcuno che invece salva nella Casa?

Ricordo con affetto Enock che è un ragazzo d’oro e che prima o poi esploderà.L’ho trovato vero e sincero e mi ha colpito quando mi ha detto che per lui il Grande Fratello Vip ha rappresentato una scommessa professionale. Paradossalmente anche Denis è un ragazzo d’oro e gli voglio bene. Ha un sorriso meraviglioso. Gli ho consigliato di studiare per crescere intellettualmente. Pur avendo 19 anni ha una sensibilità e gentilezza che altri lì dentro si sognano. Ad entrambi augurerei di vincere.

C’è un uomo o una donna di cultura che avrebbe voluto avere nella casa con lei?

Avrei voluto condividere questa esperienza con una giornalista bravissima e brillante, Flavia Perina. Nonostante le nostre distinte matrici politiche (lei viene da destra, io da sinistra) sarebbe stato meraviglioso averla accanto nella casa.

Dopo questa esperienza accetterebbe di partecipare ad un altro reality?

Certo, accetterei di partecipare a un altro reality, finalmente saprei anche come pormi considerando che sono ormai a conoscenza dei meccanismi, rischiando perfino di vincerlo.

Cosa sogna per il prossimo futuro e quali progetti le piacerebbe sviluppare?

Avrei voluto lasciare mia moglie per sposare in chiesa, metti a Sant’Alessio all’Aventino, Patrizia De Blanck, purtroppo questo mio sogno è stato infranto dalla sua insincerità (ride).

Mi tolga una curiosità. Sua moglie era gelosa della vostra complicità?

Mia moglie è una donna di classe; e in ogni caso un intellettuale radical chic deve avere almeno due amanti, magari tre, altrimenti viene escluso dal club esclusivo.