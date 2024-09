Grande successo per l’ultimo singolo di Anna Capasso dal titolo ‘Quello che mi basta‘. La cantante e attrice di cinema e teatro ci ha raccontato come è nata l’idea di questo brano e cosa si prova a far parte del cast del Musical di ‘Mare Fuori‘. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato.

Intervista alla cantante e attrice Anna Capasso

Dai primi passi con Gigi Proietti a “Festa di Piedigrotta” di Nello Mascia, passando per “Lacreme napulitane” di Nino D’Angelo e “Quartieri Spagnoli” di Gianfranco Gallo. Il curriculm di Anna Capasso è molto ricco e variegato e ha visto l’attrice far parte anche di film come “Gramigna“, candidato al David di Donatello, e fiction di successo. Parallelamente Anna Capasso è anche cantante e il suo nuovo singolo, che sta registrando migliaia di visualizzazioni su Youtube, si intitola ‘Quello che mi basta‘.

Non è la prima volta che parli di amore in una tua canzone. Come nasce l’idea di questo brano?

È stato scritto da Max D’Ambra e da me ed è stato prodotto musicalmente da Max. Nasce come sono nate tutte le altre sound: entriamo in sale e iniziamo a buttare giù delle cose. ‘Quello che mi basta’ parla di una storia d’amore dove due persone stanno bene insieme per un po’ di tempo e poi ad un certo punto lui continua questa relazione a metà tra joker e persona, come si può vedere anche nel videoclip. Fin quando non viene scoperto da lei. A quel punto cerca di tornare indietro, chiedere scusa e tornare sui suoi passi.

Nella tua canzone si parla dell’importanza di stare insieme senza fiori né regali. Qual è il messaggio che vuoi trasmettere con il tuo brano e la tua idea di amore?

L’amore sicuramente è non smettere mai di sorprendersi in una coppia. È una cosa che va sempre alimentato, innaffiato come un fiore. È qualcosa che ti fa battere il cuore appena vedi quella persona, non ti fermi e non lo puoi immaginare. Lo devi sentire.

Hai curato sceneggiatura e regia del videoclip di ‘Quello che mi basta’. Nel filmato è presente Mario Cusitore, volto noto di Uomini e Donne, come è stato recitare con lui?

Io e Mario siamo amici e ha un bel volto, secondo me potrebbe fare l’attore se si mette a studiare. È stato un biglietto da visita che ho cercato di dargli in maniera positiva. Lui è rimasto entusiasta di questo progetto e lavoro. Siamo felici.

Nella tua carriera hai fatto molto teatro e attualmente sei nel cast di ‘Mare Fuori’. Ci racconti questa esperienza?

Raccontare non posso perché di Mare Fuori ti posso solo dire che siamo uno straordinario cast messo insieme da Alessandro Siani. Non siamo solamente un cast straordinario sul palco ma anche fuori dal palco. Questa è stata la bravura di Alessandro che ha messo insieme tante anime belle e ha fatto capire l’importanza di essere un gruppo e di un ‘Noi’, che è fondamentale a teatro. Della prossima stagione che riprende a ottobre non posso svelare nulla.

In passato ti abbiamo visto in tv anche come ospite di ‘Stasera tutto è possibile’, ci racconti un aneddoto di Stefano De Martino? Ritornerai nel programma?

Sicuramente è stato straordinario. Stefano è un ragazzo umile che ama imparare e mai nessuno di noi deve dire di aver imparato e basta. Nel nostro mestiere non si finisce mai di imparare e di sorprendersi, di scoprire nuovi orizzonti. Un po’ come ho fatto io nella musica dove non ho mai smesso di provare nuove contaminazioni. Se ritornerò nel programma? E chi lo sa, al momento mi godo il mio singolo, la promozione e questa estate che ancora non è finita.

Ti piacerebbe partecipare ad un reality?

Sì, perché no. Però deve essere un qualcosa che mi deve dare emozione e spronare.

Quale è il tuo sogno più grande?

Quello di poter sempre lavorare nel mondo del teatro, del cinema e della musica. Sogno di fare una grande serie e di tornare a Sanremo.

Progetti futuri?

Al momento mi godo l’estate con il mio singolo ‘Quello che mi basta’. Ho come progetti futuri tanta musica ancora e ci vediamo a teatro.