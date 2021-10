Dal suo esordio a “X Factor”, Aurora Ramazzotti ne ha fatta di strada. Ha acquisito maggiori consapevolezze, ha studiato e sta dimostrando di avere le carte in regola per fare questo mestiere, nonostante il cognome e i due genitori “ingombranti”. Ora è pronta per una nuova sfida. Aurora affiancherà Alvin alla conduzione del programma di Italia 1 “Mystery Land – La grande favola dell’ignoto”. Una esperienza nuova che segna il suo debutto nel mondo della divulgazione.

In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Aurora si dice felice per questa opportunità e rivela di aver provato sin da bambina una particolare attrazione per il paranormale. Parlando del ricambio generazionale in TV, Aurora ha commentato l’esordio di Ludovico Tersigni a “X Factor”: “Ludovico Tersigni è stata una boccata d’aria fresca ad “X Factor”. Aspettavo questo momento da tanto tempo. E’ un ruolo difficile per lui ma il fatto che si impegni cercando di fare il meglio è qualcosa è che mi mette speranza”.

Anche lei ricorda con affetto il suo esordio a “X Factor” in veste di conduttrice della striscia pomeridiana: “Avevo 18 anni e devo dire che rispetto ad oggi il cambiamento è stato radicale. Se mi guardo indietro quasi non mi riconosco più in quello che facevo e in come mi approcciavo. Oggi sono una persona più consapevole e in questi anni ho lavorato molto più su me stessa”. Le piacerebbe condurre un talk show e non si sottrarrebbe ad un reality adventure come “Pechino Express”: “Mi piacerebbe molto però fare “Pechino Express” perché amo l’avventura. Non mi dispiacerebbe neanche partecipare all'”Isola dei Famosi” e ho ammirato chi ha trovato il coraggio. Io non lo avrei mai perché non potrei stare un giorno senza cibo”, ci ha raccontato. Aurora ha poi replicato riguardo al gossip insistente degli ultimi mesi che la volevano in crisi con il suo fidanzato Goffredo Cerza: “Tendo a non prestare troppa attenzione. Dopo una giornata intera ho visto che le persone si stavano preoccupando visto che si sono affezionati a me e a Goffredo e ho deciso allora di fare la smentita. Allo stesso modo l’avevo fatta quando era uscita la notizia di un litigio con la mia amica Sara Daniele. Ormai mi sono abituata”.

Aurora tira dritta per la sua strada e rivela di essere coraggiosa anche quando sui social affronta una tematica tabù come quella del sesso. Ci ripete che ormai sa perfettamente di essere ogni giorno al centro di una polemica ma non per questo vuole fare un passo indietro. Una chiacchierata interessante in cui viene fuori un ritratto inedito di Aurora, forte e determinata ma anche fragile.

Aurora Ramazzotti, l’Intervista

Aurora, assieme ad Alvin sei alla conduzione del nuovo programma di Italia 1 “Mystery Land”. Questa volta ti ritroviamo nei panni di una divulgatrice. Come ti stai trovando in questo ruolo?

Mi sto trovando benissimo anche perché mi sono sentita subito accolta dalla produzione. Poi ho trovato il supporto di Roberto Giacobbo che mi ha insegnato un paio di chicche per rendere l’informazione più agibile al pubblico a casa.

Con Alvin invece? E’ la prima volta che lavorate assieme.

Alvin è stata una bellissima scoperta. Non ci conoscevamo bene perché prima di questi momenti ci eravamo sempre e solo incrociati. Ci siamo trovati catapultati in questo mondo fantastico e fortunatamente andiamo molto d’accordo. E’ nata una bella sintonia ed è qualcosa che sicuramente si noterà guardando il programma.

Nel programma si parla di misteri. Ti è mai capito di avere vissuto da protagonista un evento paranormale?

Purtroppo non mi è mai capitato. Me ne sono accorta solo recentemente parlando e confrontandomi con persone dalla spiccata sensibilità psichica e spirituale. Sono sempre stata molto attratta fin da piccola a queste tematiche e in particolare agli eventi paranormali. Speravo di vivere in prima persona queste situazioni ma una cosa che ho imparato facendo questo programma è che non tutti sono predisposti a vivere determinate situazioni. Bisogna aspettare. Posso confessarti però che durante le riprese in alcune occasioni ho provato un po’ di paura.

I divulgatori in tv sono quasi tutti uomini. Ti senti un po’ un’eccezione?

Sono molto contenta che mi sia stata data questa opportunità. Era da tanto tempo che aspettavo di fare un programma mio e il fatto di poterlo fare assieme ad un uomo come Alvin che è ha sempre difeso la causa delle donne è un valore aggiunto. Oggi è un privilegio lavorare e sono felice che si stia dando spazio ai giovani.

Come hai sottolineato, in televisione si sta puntando su nuovi volti con risultati non sempre soddisfacenti. Pensi che il ricambio generazionale sia ancora così difficile?

Ne parlavo proprio di recente. Io e Alvin ci passiamo 20 anni. E’ un divario importante. Alvin per esempio ha fatto tanta gavetta ed è un conduttore consolidato. Io invece mi sento ancora alle prime armi. Mi fa sorridere il fatto che ci diano ad entrambi dei giovani. Per esempio ti confesso che Ludovico Tersigni è stata una boccata d’aria fresca ad “X Factor”. Aspettavo questo momento da tanto tempo. E’ un ruolo difficile per lui ma il fatto che si impegni cercando di fare il meglio è qualcosa è che mi mette speranza.

Rispetto al tuo esordio a X Factor, quanto ti senti cambiata?

Avevo 18 anni e devo dire che rispetto ad oggi il cambiamento è stato radicale. Se mi guardo indietro quasi non mi riconosco più in quello che facevo e in come mi approcciavo. Oggi sono una persona più consapevole e in questi anni ho lavorato molto più su me stessa. Ho anche studiato. Mi sento di avere un po’ più di esperienza rispetto ai tre anni che ho fatto a “X Factor”. Ricordo quel periodo con affetto perché è stato proprio quello il momento in cui ho capito che questo sarebbe stato il mio lavoro. Avevo messo in conto ovviamente che non sarebbe stato facile.

Ricordo che una volta avevi dichiarato di sognare un talk show. Confermi o hai cambiato idea?

Confermo assolutamente. Mi piacerebbe moltissimo e rimane un mio sfizio che spero avrò modo di togliermi più avanti. Sono molto fiduciosa. Ho voglia di fare e credo in me stessa. Sono contenta che le persone stiano andando oltre e che riescano a percepire le mie sensazioni.

Finora non hai mai partecipato ad un reality. E’ un’esperienza che ti piacerebbe fare?

Dipende dal tipo di reality. Ho sempre pensato di non avere nulla in comune con quel tipo di racconto. Non sarebbe corretto poi a livello strategico andarmi a mettere in una situazione del genere. E’ chiaro che a volte fare un reality sia la strada più facile per farsi conoscere ed avere visibilità. Mi piacerebbe molto però fare “Pechino Express” perché amo l’avventura. Non mi dispiacerebbe neanche partecipare all'”Isola dei Famosi” e ho ammirato chi ha trovato il coraggio. Io non lo avrei mai perché non potrei stare un giorno senza cibo.

Da qualche tempo hai lanciato una rubrica sui social dedicata al sesso. Per questo sei finita al centro delle polemiche. Te lo saresti mai aspettato?

Tutti i giorni purtroppo finisco al centro di una polemica. E’ da quando sono piccola che si divertono a scrivere di me e a fare titoli beceri. Io scelgo di fare ciò che mi va. So benissimo che ci sono persone che apprezzano e altre che non condividono. L’importante è non fare mai del male a nessuno. Questo è l’obiettivo che mi pongo quando comunico con chi mi segue. A volte mi fermano per strada chiamandomi con il mio nomignolo e provo una bella sensazione perché mi fanno sentire come fossi un’amica. Sono riuscita a costruire un’immagine fedele alla mia natura. In questo momento storico bisogna fare attenzione all’uso che si fa delle parole.

In queste settimane, il gossip ti voleva divisa da Goffredo. Quando hai letto la notizia come hai reagito?

Ho reagito come tutte le altre volte. Tendo a non prestare troppa attenzione. Dopo una giornata intera ho visto che le persone si stavano preoccupando visto che si sono affezionati a me e a Goffredo e ho deciso allora di fare la smentita. Allo stesso modo l’avevo fatta quando era uscita la notizia di un litigio con la mia amica Sara Daniele. Ormai mi sono abituata.