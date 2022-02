Nella scorsa puntata di “Da noi a ruota libera”, Milly Carlucci aveva ufficializzato la presenza di Arisa tra i giurati de “Il cantante mascherato”, news che tra l’altro noi di SuperGuidaTv avevamo dato in anteprima tempo fa. Dopo la vittoria di “Ballando con le stelle”, la cantante approda nella terza edizione dello show di Raiuno. Arisa aveva ricordato la sua partecipazione al programma sul palco del Festival di Sanremo dopo essersi esibita con Aka7even sulle note di “Cambiare”.

Intervista ad Arisa

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Arisa. La cantante ci ha parlato del nuovo impegno televisivo: “Ormai mi trovo spesso dall’altra parte della scrivania. Passo da un programma all’altro. Vivo questo impegno come un gioco. Mi sento bene e per me essere qui e stare assieme a Milly è un grande privilegio. Vediamo cosa succederà”.

Arisa potrebbe però essere agevolata in questo ruolo considerando che la musica è il suo settore: “Sono una studiosa delle vocalità e ne sono fortemente attratta. Non saranno tutti cantanti e quindi è un divertimento riuscire a capire a chi appartiene quella voce”.

Tra le varie maschere, Arisa rivela di amare in particolare la gallina: “E’ stato il mio simbolo nel 2014. E’ un animale che appartiene al mio background e alla mia storia”. Non poteva poi mancare una domanda sul Festival di Sanremo. Arisa ci ha rivelato quali erano i cantanti che avrebbe voluto vedere sul podio: “Sono stata d’accordo con il podio anche se mi sarebbe piaciuto vedere anche Irama su quel podio, così come Noemi e Giusy Ferreri. Siamo tutti amici ed è difficile scegliere quando c’è il cuore di mezzo”.

Arisa è sempre più impegnata in televisione e meno nella musica. Le chiediamo allora se la sovraesposizione televisiva possa avere un impatto negativo sulla sua carriera. Arisa ci pensa e poi con schiettezza risponde: “A volte lo penso però per quanto riguarda la mia musica io faccio quello che mi pare. Considerando che mi autoproduco, il lavoro in televisione mi serve anche per sostenermi da questo punto di vista. Il 26 novembre è uscito il mio disco “Ero romantica” e sto lavorando a un un singolo dietro l’altro. Penso che la mia musica possa essere un alter ego rispetto a quello che faccio in televisione”.

In questo programma, Arisa ha incontrato nuovamente il suo insegnante di “Ballando con le stelle”, Vito Coppola, che accompagnerà con le sue performance alcuni numeri dei cantanti mascherati in gara. I due avevano avuto una storia d’amore anche se Arisa aveva poi annunciato sui social la rottura. La cantante aveva dichiarato di averci provato facendo intendere che la relazione non era andata bene.

A conclusione dell’intervista, le abbiamo allora chiesto in che rapporti stia con Vito Coppola. La cantante ha rivelato: “Siamo rimasti in ottimi rapporti. Ci siamo dati tanto e ci daremo ancora tanto se Dio vuole. L’esperienza che abbiamo condiviso ci ha unito molto”. Poche parole che però sintetizzano la stima che Arisa prova nei confronti del ballerino. Intanto però siamo tutti curiosi di vedere Arisa nei panni di investigatrice. Siamo convinti che non ci deluderà e che anzi la sua presenza sarà un contributo fondamentale.

Intervista video ad Arisa