Il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip è terminato da poco ma in molti si chiedono che futuro avrà la sua storia con Vera Miales. Amedeo Goria è rimasto spiazzato dopo aver appreso la notizia di una presunta gravidanza. Un annuncio che lo ha fortemente destabilizzato mettendo a dura prova la sua permanenza nella casa. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Amedeo Goria dopo aver tracciato un bilancio della sua esperienza ha spiegato in che rapporti è rimasto con la compagna Vera.

Il giornalista sportivo, ormai in pensione, ha poi chiarito di essere entrato da single nella casa per evitare che l’attenzione mediatica si concentrasse in modo eccessivo su Vera. Amedeo ha voluto chiarire la sua posizione anche in merito al rapporto instaurato con Ainett Stephens. Ci ha poi rivelato che a stuzzicarlo particolarmente nella casa è stata Soleil Sorge. In merito alla storia tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, Goria ha espresso il suo parere: “Miriana era molto incerta e insicura. Nicola è sempre stato galantuomo nel corteggiamento e Miriana ha capito che a livello di esposizione mediatica questa storia poteva farle comodo. Al contempo, si sentiva spaventata dalle conseguenze che potevano esserci fuori la casa. Tra loro c’è una bella differenza d’età e lei si sente frenata. Nicola è entrato con delle insicurezze ma ora si è sciolto”. Amedeo tifa per la vittoria di Manuel Bortuzzo e definisce strateghi Alex Belli, Davide Silvestri e Soleil Sorge. Intanto, non si espone sulla partecipazione ad un altro reality anche se si dichiara soddisfatto per aver ricevuto i complimenti da parte di Alfonso Signorini.

Amedeo Goria, l’intervista

Amedeo, cosa ti ha spinto ad accettare di partecipare al Grande Fratello Vip? E’ un’esperienza che ripeteresti?

Sono da poco andato in pensione e pertanto ero libero da impegni. Volevo fare un’esperienza nuova. Mi avevano chiesto di partecipare in precedenza all'”Isola dei famosi” ma purtroppo dalla visita medica si erano accorti che soffrivo di extrasistole e ho dovuto rinunciare. E’ andata meglio così perché sarebbe stato troppo faticoso. Alfonso Signorini assieme a tutto il suo staff mi hanno voluto fortemente. Anche Guenda mi ha spinto molto dicendomi che si tratta di esperienze che capitano una sola volta. Ho accettato e sono contento di aver partecipato. Forse sarei potuto rimanere un po’ di più. La notizia della presunta gravidanza di Vera mi ha molto destabilizzato. Ho trascorso tre giorni difficili e devo ammettere che ero preoccupato. Qualcuno ha ipotizzato che fosse tutta una finzione e che io fossi d’accordo con lei. I miei compagni vedevano che non stavo bene. Facendo i calcoli, non pensavo possibile il fatto che lei potesse essere incinta. Nel dubbio, però, mi stavo abituando alla notizia. Pensavo a come sarebbe cambiata la mia vita e pensavo anche ai miei figli. Ho avuto anche degli scatti d’ira perché gli altri coinquilini pensavano al cibo e alle nomination mentre io mi sentivo assillato da un problema più grande.

Il confronto con Vera nella casa ha lasciato tutti perplessi. Anche sua figlia Guenda ha attaccato Vera dicendole di essersi preso gioco di lei. Si è sentito ridicolizzato?

Non mi sono sentito ridicolizzato. Con Vera mi sono sempre comportato bene e le ho creduto. Sono rimasto incredulo di fronte ad una notizia imprevista. Ero arrabbiato con la produzione del Grande Fratello Vip perché in quei tre giorni non avevo poi ricevuto altre notizie. Loro mi hanno tenuto sulle spine e li capisco perché comunque fa parte del gioco. Guenda e Maria Teresa si sono arrabbiate molto con Vera e mi dispiace perché io per carattere non amo le guerre. I rapporti con Vera si sono freddati dopo il nostro ultimo confronto nella casa.

Non vi siete più sentiti?

Sì ci sentiamo e dovremmo vederci dopodomani. Sono aperto ad un chiarimento con lei. A 67 anni io non mi sento fidanzato. Sono stato bene con Vera, tra noi c’era complicità. Il suo atteggiamento ha spiazzato me e la mia famiglia. Continuo però a volerle bene.

Lei però ha dubitato un po’ della sua fedeltà. Come mai? Ci sono stati episodi in passato che l’hanno fatta dubitare?

Non ho mai dubitato della sua fedeltà. Siamo stati sempre degli spiriti liberi. Lei mi ripeteva che se io avessi avuto un’avventura bastava che glielo dicessi e lei mi avrebbe capito. Vera mi ha sempre dato serenità anche se ultimamente mi sono sentito destabilizzato dal suo comportamento.

La sua condotta all’interno della casa ha suscitato molte critiche tanto che sui social era stata addirittura invocata la squalifica. Pensa di essere stato eccessivo in alcuni atteggiamenti?

Con Ainett avevamo instaurato un bel rapporto. Io sono entrato nella casa da single perché non volevo creare problemi a Vera. Sono entrato nella casa con la nomea di una persona a cui piacciono le donne e non volevo che su Vera si concentrasse troppa attenzione mediatica. Anche con Ainett ho giocato. Le avevo detto di farsi vedere interessata, quasi a far pensare che ci fosse una simpatia tra noi. Poi Ainett si era confrontata con Manila che le aveva consigliato di stare attenta a me. Io però le ho detto che non doveva preoccuparsi. Abbiamo continuato a dormire insieme. Quando è entrata Vera nella casa lei mi guardava con certi occhioni.

Si è parlato molto anche dell’episodio degli slip.

E’ successo una volta ma io avevo avvertito Ainett. Le avevo detto di girarsi un attimo per permettermi di infilarmi il pigiama. Sono cose che facevano anche gli altri ma nel mio caso è stato ingigantito. Io giravo con gli slip perché avevo chiesto alla produzione dei pantaloni più lunghi che però sono arrivati in ritardo. Nella casa del Grande Fratello Vip ogni appetito poi svanisce.

Secondo lei, Miriana Trevisan sta usando Nicola o è davvero attratta da lui?

Miriana era molto incerta e insicura. Nicola è sempre stato galantuomo nel corteggiamento e Miriana ha capito che a livello di esposizione mediatica questa storia poteva farle comodo. Al contempo, si sentiva spaventata dalle conseguenze che potevano esserci fuori la casa. Tra loro c’è una bella differenza d’età e lei si sente frenata. Nicola è entrato con delle insicurezze ma ora si è sciolto.

All’interno della casa si sono creati dei nuovi amori. Partiamo da Lucrezia Selassiè e Manuel Bortuzzo. Anche lei come gli altri pensa che lei sia troppo oppressiva?

Manuel ha ripetuto spesso che Lucrezia era troppo oppressiva. Lui non vuole storie o relazioni in questo momento.

All’interno della casa, c’era una donna in particolare che la attraeva?

Soleil Sorge mi aveva preso molto di testa. Con lei andavo molto d’accordo tanto che insieme progettavamo anche scherzi e cose da fare. Soleil è una ragazza intelligente ed era quella che trovavo più stuzzicante.

So che è ancora presto ma per lei chi meriterebbe la vittoria?

Gli strateghi sono Alex Belli, Davide Silvestri e Soleil Sorge. Per me meriterebbe la vittoria Manuel Bortuzzo.

Dopo questa esperienza, farebbe un altro reality?

Sono una persona che vive alla giornata. Tutto è possibile e niente è impossibile. E’ stata un’esperienza travagliata. Mi ha fatto piacere che Alfonso Signorini mi abbia fatto i complimenti dicendomi che sono stato un ottimo concorrente.